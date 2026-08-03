La Ribera capta el 12 % de les subvencions del Consell per a la millora dels parcs empresarials
Sis entitats gestores d’Alzira, Algemesí, l’Alcúdia, Almussafes i Albalat de la Ribera obtenen finançament per a millorar la digitalització, la seguretat i l’eficiència energètica de les àrees industrials
Les àrees industrials de la Ribera han obtingut un total de 69.758,22 euros en subvencions directes per a fer treballs per a potenciar la digitalització, la seguretat i l’eficiència energètica, sobre una inversió subvencionable aprovada de 113.640,60 euros. A la Ribera Alta, les entitats beneficiàries sumen 44.313,22 euros d’ajuda per a quatre projectes que mobilitzen 69.690,60 euros. En concret, en esta comarca han rebut finançament l’EGM Parc Empresarial El Pla d’Alzira, amb una subvenció de 14.213,22 euros per a un gasto aprovat de 17.090,60 euros; l’EGM Cotes d’Algemesí, amb 10.800 euros concedits sobre un pressupost de 20.800,00 euros; l’Agrupació Empresarial d’Algemesí (Empal), amb 13.700 euros d’ajuda per a un gasto de 21.200,00 euros, i l’Associació La Creu de l’Alcúdia, que percebrà 5.600 euros per a un projecte de 10.600,00 euros.
Per la seua banda, la Ribera Baixa ha captat 25.445 euros en ajudes sobre un gasto aprovat de 43.950,00 euros a través de dos entitats: l’EGM Joan Carles I d’Almussafes, beneficiària de 19.595 euros sobre un gasto de 33.450,00 euros, i l’EGM Jaume I d’Albalat de la Ribera, amb 5.850 euros de subvenció per a un import de 10.500,00 euros, d’acord amb la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Dos projectes descartats
Hi ha dos expedients més que no han aconseguit ajuda i han resultat desestimats. Es tracta de la proposta formulada per l’EGM Partida Materna d’Alzira, a la Ribera Alta, i la de l’EGM Nord d’Almussafes, a la Ribera Baixa. En els dos casos, el motiu formal fixat en la resolució de la Direcció General d’Indústria ha sigut la falta de compliment del requisit de pressupost mínim, al no assolir el projecte presentat el llindar de 10.000 euros exigit en les bases reguladores de la convocatòria.
Totes estes adjudicacions i desestimacions s’inscriuen dins de la resolució del programa INENT2 per a l’exercici 2026, una línia d’ajudes gestionada per la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç de la Generalitat Valenciana destinada a fer costat a les entitats gestores d’àrees industrials que impulsen la modernització, la professionalització i la millora de la gestió d’estos espais. La convocatòria actual ha comptat amb un pressupost definitiu de 587.276,18 euros, després d’haver-se incrementat la partida inicial en un 35 %, amb un crèdit addicional de 153.276,18 euros, per a atendre un volum més gran d’iniciatives. En el conjunt de la Comunitat Valenciana, el programa ha finançat un total de 42 entitats i associacions empresarials —repartides en 21 projectes en la província de València, 12 a Alacant i 9 a Castelló—, la qual cosa permetrà canalitzar una inversió total pròxima al milió d’euros orientada a projectes de transformació digital, seguretat industrial, sostenibilitat i eficiència energètica.
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