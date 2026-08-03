Crisi migratòria
Robles exigix al Marroc investigar l’entrada massiva a Ceuta i defén els servicis secrets espanyols
La ministra de Defensa emfatitza: “Tothom ha de tindre molt clar que la integritat territorial i la sobirania espanyola no es toquen, que a Ceuta i Melilla no se’ls toca”
Agències
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamat al Marroc que investigue “fins al final” l’entrada massiva de migrants a Ceuta i ha defés la labor dels servicis d’intel·ligència espanyols, tant els del seu departament com els que depenen d’Interior.
En declaracions als mitjans de comunicació després de visitar la base aèria de Saragossa, Robles ha deixat clar que no la trobaran “en cap mena de discussió” sobre el paper dels servicis d’intel·ligència en la crisi migratòria, i ha enaltit el treball del personal del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), del Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades (Cifas) i dels servicis d’informació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els quals col·laboren també amb altres servicis d’aliats estrangers, informa Europa Press.
Ceuta i Melilla no es toquen
Dit això, la ministra ha proclamat que “tothom ha de tindre molt clar que la integritat territorial i la sobirania espanyola no es toquen, que a Ceuta i Melilla no se’ls toca”, i ha emfatitzat que l’Exèrcit estarà sempre fent costat a la Guàrdia Civil en les labors que calga dur a terme en les dos ciutats autònomes.
Així mateix, ha advertit que les màfies o qui “haja consentit o tolerat” esta entrada massiva de migrants “haurà d’assumir responsabilitats” per esta crisi.
Per tant, ha sol·licitat al Govern del Marroc que investigue el que va passar i “arribe fins al final per a saber què va ocórrer en eixos moviments” en la frontera amb Ceuta i Melilla. “No podem mirar cap a un altre costat, ni Espanya ni el Marroc, davant d’este drama humà”, ha exclamat Robles.
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