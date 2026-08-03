Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BomberosRiesgo extremo incendiosCrisis migratoria CeutaMuere en El GenovésTerremotoJubilaciónEclipse
instagramlinkedin

Torna la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclisme

La prova reunirà a Estivella 135 corredors sobre un recorregut de 101 quilòmetres i provocarà restriccions de trànsit en diversos municipis de la comarca

Imatge d’arxiu d’una prova ciclista a Estivella

Imatge d’arxiu d’una prova ciclista a Estivella / Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cesar Ramos

Cesar Ramos

Estivella

La II Clàssica Camp de Morvedre - Estivella convertirà, este dimarts 4 d’agost, la localitat en l’epicentre del ciclisme autonòmic amb la celebració del Campionat de la Comunitat Valenciana Júnior en ruta. La competició ha sigut organitzada pel club ciclista local i comptarà amb la participació de 135 ciclistes federats, que recorreran una distància de 101 quilòmetres.

L’arreplega de dorsals serà el mateix dia de la carrera de 8:30 a 9:30 hores. El senyal d’eixida es farà en el restaurant Els Pins, a les 10 hores, a on els participants es disposaran a eixir del municipi en direcció a Torres Torres, per a després continuar creuant altres localitats de la comarca com Algímía d’Alfara, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Gilet, Petrés i Albalat dels Tarongers.

L’horari aproximat en què s’espera que els ciclistes travessen la meta és entre les 12:19 i 12:44 hores i el lloc d’arribada serà el mateix que el d’inici.

Noticias relacionadas

Restriccions de trànsit

Amb motiu del pas de l’escamot, diversos municipis del Camp de Morvedre registraran restriccions puntuals de trànsit. L’Ajuntament d’Algímia d’Alfara, entre altres, ja ha enviat un avís amb unes certes precaucions que cal tindre el dia de la competició: “Es prega als veïns i amos d’animals que extremen les precaucions, així com col·laboració amb les indicacions i restriccions de trànsit”. Un missatge extensible a la resta de poblacions que travessarà la prova.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents