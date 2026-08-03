NOTÍCIA SUPER
Yanis Musuayi es convertix en la gran aposta del Llevant UE: 60 milions de clàusula per al seu nou davanter
El club llevantinista blinda l’atacant de 19 anys després d’imposar-se a grans clubs europeus en la carrera per una de les principals promeses del futbol belga
L’aterratge de Yanis Musuayi en el Ciutat de València es percep com el substitut de Carlos Espí, però el seu fitxatge pel Llevant, ni de bon tros, és la reacció immediata després de l’eixida del seu davanter estrela al Reial Madrid. Des de les oficines del coliseu d’Orriols van acordar la incorporació de l’atacant belga setmanes abans que el traspàs del seu jugador del planter al Santiago Bernabéu es cristal·litzara, la qual cosa demostra que darrere de la figura de Yanis Musuayi hi ha una aposta ferma pels seus servicis.
Tanta és la confiança en el davanter que, segons va poder saber SUPER, tindrà una clàusula de 60 milions d’euros. Darrere de la xifra estipulada hi ha un seguiment exhaustiu de diversos mesos arrere, en què diferents estaments del club van anar a veure els seus partits tant a Bèlgica com en la Youth League, a on va destapar-se, a ulls del Vell Continent, com un atacant a tindre molt en compte de cara al futur.
Contracte fins a 2030
Davant de l’interés emergent de grans equips d’Europa, inclòs l’FC Barcelona, el Llevant s’ha avançat a l’àmplia nòmina de competidors que pugnaven pels servicis de Yanis abonant, segons ha pogut esbrinar Superdeporte, 2,5 milions fixos més 500.000 euros, que depenen d’objectius, i firmant-lo fins a 2030. Contracte de primer equip als seus 19 anys i oportunitat de guanyar-se un lloc sota la lupa de Luís Castro, un entrenador que definix les seues alineacions en funció del rendiment setmanal sense mirar noms ni etiquetes.
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