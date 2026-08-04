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Medi ambient

Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València

La vespa asiàtica, espècie invasora que amenaça les abelles, ha sigut localitzada i eliminada en un operatiu conjunt

La gran bresca de vespa asiàtica retirada a València.

La gran bresca de vespa asiàtica retirada a València. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La Secció de Control de Plagues de l'Ajuntament de València, el cos municipal de Bombers i Estudi Verd han col·laborat en la retirada d'un niu de la perillosa vespa asiàtica, poc comuna a la ciutat de València. Seguint les indicacions dels especialistes, el cos de bombers va procedir a l'extermini i la posterior retirada del niu. No obstant això, diversos exemplars de l'espècie van ser entregats per a l'anàlisi i estudi, contribuint al seguiment i coneixement d'esta vespa en el nostre entorn.

Segons fonts municipals, este tipus d'actuacions reflectixen "la importància de la coordinació entre els diferents servicis municipals per a protegir la ciutadania i millorar el coneixement d'espècies d'interés sanitari i ambiental".

En l'operació, de fet, ha participat un furgó de rescat de fauna de Bombers de València, amb la Secció de Control de Plagues de l'Ajuntament de València i Estudi Verd.

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Efectes de la picada

La vespa asiàtica és una espècie invasora que s'alimenta d'insectes, com les abelles, i altres invertebrats. A més, la seua picada produïx un dolor agut, ardor intens i unflor de la zona afectada. En la majoria dels casos, l'efecte passa en uns dies, però han de tindre especial cura les persones que siguen al·lèrgiques i els apicultors, perquè un dels seus aliments favorits són les abelles.

Las avispas han sido exterminadas.

Les vespes han sigut exterminades i alguns exemplars entregats a investigadors. / Levante-EMV

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