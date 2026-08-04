Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
Tres de les 18 actuacions programades no van arribar als mil espectadors i només dos van superar els 3.000 espectadors en un recinte amb capacitat per a 5.000
Els concerts de Vivers han tornat a perdre públic en la seua edició de 2026. El cicle musical de la Gran Fira de València va comptabilitzar 33.626 entrades venudes per als 18 concerts programats, enfront dels vora 38.000 espectadors que, segons va informar en el seu moment el mateix Ajuntament, hi van acudir en 2025. La caiguda és encara més pronunciada si es compara amb 2023, quan el festival va superar els 55.000 assistents.
Compromís, que llavors governava el consistori amb el PSPV i s'encarregava d'organitzar el cicle, ha posat el focus en esta evolució. La xifra de 2026 suposa un descens pròxim al 40 % respecte a la registrada fa tres anys, abans del canvi de govern municipal.
La informació ha sigut facilitada per la Regidoria de Festes i Tradicions, dirigida per Vox, després que Compromís reclamara les dades i el Síndic de Greuges censurara la falta de transparència municipal. L'Ajuntament havia difós en acabar el cicle un balanç positiu, però sense indicar l'assistència total ni la venda d'entrades de cada una de les actuacions.
El quadro remés ara pel govern municipal detalla les vendes i les invitacions corresponents a les 18 actuacions previstes. Dos d'estes, les d'Ana Torroja i UB40, van ser cancel·lades per l'alerta roja per calor i altres avisos meteorològics adversos. Malgrat no celebrar-se, el document inclou les 1.008 i 854 entrades que, respectivament, s'havien venut per a estos concerts.
Només Danny Ocean i Ultraligera van completar les 5.000 localitats del recinte. En els dos casos, no obstant això, el ple es va aconseguir sumant les invitacions: Danny Ocean va vendre 4.775 entrades i va comptabilitzar 225 accessos de cortesia, mentres que Ultraligera va despatxar 4.750 localitats i va afegir altres 250 invitacions.
Després d'estos, els concerts més concorreguts van ser Deep Purple, amb 2.704 entrades venudes i 249 invitacions; Gente de Zona, amb 2.603 i 339, i Silvestre Dangond, amb 2.438 i 258. Cap dels tres va arribar als 3.000 assistents en un espai amb capacitat habitual per a 5.000 persones.
L'actuació de Valeria Castro va tindre una configuració especial, amb cadires i amb un aforament reduït a 2.400 espectadors. Va vendre 1.439 entrades i va comptar amb 227 invitacions, de manera que va reunir 1.666 persones, vora el 70 % de la capacitat habilitada per a eixa nit.
En l'extrem contrari es van situar Javi Medina, amb 502 vendes; Tony Hadley, amb 589, i Generación 80-Go, amb 993. Sumades les invitacions, els dos primers no van arribar als 800 espectadors. El concert cancel·lat d'UB40 també es trobava per davall del miler d'entrades quan va ser suspés, amb 854 localitats venudes.
Una discordança en les xifres oficials
El document municipal precisa que l'Ajuntament rep de les promotores un màxim de cent invitacions per concert, destinades a compromisos institucionals i al seu repartiment entre els grups municipals i els membres de la corporació. La resta d'accessos de cortesia són distribuïts directament per les empreses promotores, patrocinadors, col·laboradors o altres entitats vinculades als espectacles.
Això significa que bona part de les 4.010 invitacions no van procedir directament del consistori. Tots els concerts celebrats van superar les cent entrades de cortesia i alguns van triplicar eixa quantitat. Gente de Zona va encapçalar la relació amb 339 invitacions, seguit de Juan Magán, amb 321; WarCry, amb 298, i Javi Medina, amb 290.
L'Ajuntament sosté que no va intervindre en la seua assignació ni disposa d'informació individualitzada sobre els beneficiaris. També assenyala que les dades només van ser remeses per les promotores una vegada finalitzat el cicle i que les empreses no estaven obligades pels plecs a incorporar esta informació als expedients administratius.
Compromís denuncia el canvi de model
El regidor de Compromís i anterior responsable de la Gran Fira, Pere Fuset, considera que les xifres confirmen la deterioració del cicle des del canvi de govern municipal. «Com sospitàvem, el govern de Catalá ha amagat estes dades per a ocultar el fracàs de la seua política cultural», sosté l'edil, que acusa PP i Vox d'haver esperat fins a agost per a difondre-les.
Fuset vincula la pèrdua d'espectadors amb l'encariment de les entrades, la desaparició dels concerts gratuïts i la reducció de la presència d'artistes valencians i de grups que utilitzen el valencià. «Han substituït un model d'èxit, plural i arrelat a la ciutat per un model ideològic, excloent i sectari», afirma.
La formació també qüestiona el pes de les invitacions i considera que s'han utilitzat per a millorar la imatge d'unes ocupacions inferiors a les d'etapes anteriors. En total, els accessos de cortesia equivalen a quasi un 12 % de les entrades venudes i van resultar decisius perquè les dos actuacions més concorregudes arribaren oficialment al ple.
El consistori va assumir, al marge dels contractes amb les promotores, 276.326 euros per a la infraestructura i els mitjans necessaris per al cicle, a més de 9.377 euros per les tasques de coordinació. Fuset eleva a més de dos milions d'euros el gasto del conjunt de la Gran Fira i considera que la nova caiguda de públic és coherent amb «la decadència d'una fira que amb Catalá ja no és gran ni de València».
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