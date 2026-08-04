Patrimoni
El Govern s'obri a negociar un emplaçament del monument a Sorolla que no vulnere la Llei de costes
Els veïns del Cabanyal accepten el projecte, però temen que genere botelló i inseguretat, per la qual cosa demanen un pla integral per al passeig marítim
El Govern central està disposat a escoltar propostes de l'Ajuntament de València per a instal·lar el monument a Sorolla a la platja del Cabanyal, un monument que data dels anys trenta i que el consistori vol recuperar a partir de les restes que es conserven del mateix en dependències municipals. Està obert també a parlar dels nous informes que puga haver-hi al respecte, inclòs el dels servicis jurídics municipals que avalarien la recuperació del monument en l'emplaçament just on estava en origen i on vol fixar-lo ara el consistori. Els veïns, per part seua, admeten esta operació, però recorden a les autoritats municipals que un monument així pot generar problemes de seguretat molt seriosos, per la qual cosa demanen que es faça primer un pla integral del passeig marítim en el qual s'incloga esta idea amb totes les garanties.
Com s'ha comptat, l'Ajuntament de València vol recuperar el desaparegut monument a Joaquim Sorolla i, a partir de les peces que es conserven, reconstruir-lo en el mateix lloc en el qual estava, a la platja del Cabanyal, ja confrontant amb la Malva-rosa, dins de l'arena i en la vora amb el passeig marítim. Es tracta, per tant, de domini marítim terrestre dependent de la Demarcació de Costes, per la qual cosa van presentar a l'Administració central tres emplaçaments per al monument amb la finalitat que algun fora aprovat: entre les antigues Termas Victoria i l'asil de Nuestra Señora del Carmen, que és l'emplaçament original; davant de l'hospital de la Malva-rosa, i en un ixent circular del passeig. En total, estaria uns 40 metres més allunyat de la línia de costa del que estava en el seu moment.
Objeccions del Govern
Els tres, no obstant això, vulneraven la Llei de costes, per la qual cosa el Govern va posar moltes objeccions al projecte. La raó concreta és que la citada llei només permet posar instal·lacions de servici dins de la zona marítima terrestre. Per tant, el monument requeriria una nova concessió que molt probablement no passaria el tall.
Davant d'eixos dubtes de la Demarcació de Costes, l'Ajuntament va demanar als seus servicis jurídics que es pronunciaren sobre esta situació, i l'informe, publicat per este periòdic, avala totalment la instal·lació, ja que no es tractaria d'una nova concessió, sinó de la recuperació d'una cosa que ja existia i que comptava amb el vistiplau de les administracions. Així doncs, s'oferia a negociar de nou amb Costes sobre les ubicacions plantejades, que, a parer seu, serien completament legals.
I la Demarcació de Costes està oberta a mantindre eixe diàleg. Segons fonts governamentals, els tres emplaçaments proposats estan dins de la línia maritimoterrestre i, per tant, vulneren la Llei de costes, però estan disposats a escoltar noves propostes i a estudiar nous informes com l'últim dels servicis jurídics municipals. De fet, asseguren que en els últims mesos hi ha hagut reunions a escala tècnica per a tractar este assumpte.
Només cal, diuen les fonts, que l'alternativa que presenten siga compatible amb la llei, que estiga fora del domini marítim terrestre, perquè en cas contrari "qualsevol la pot portar als tribunals i tombar-la". "Si hi ha nous informes, que els presenten i dialoguem. Tot el que complisca la llei estem disposats a estudiar-ho", insistixen les fonts, que recorden que les lleis d'ara no són les dels anys trenta del segle passat, que és quan es va instal·lar el monument.
Reticències dels veïns
Precisament, al moment històric s'acullen els veïns per a qüestionar també la instal·lació del monument a Sorolla a la platja del Cabanyal. L'Associació de Veïns accepta la idea de l'Ajuntament de València, però li recorda que "el passeig marítim no és el de fa un segle ni els usos tampoc", de manera que temen que una instal·lació d'estes característiques servira per a fer botelló i generar inseguretat, incloses violacions, perquè ja hi ha hagut casos en la zona que han provocat l'alarma general.
Daniel Adell, president de l'associació, creu que este monument hauria d'emmarcar-se dins d'una reforma completa del passeig marítim i, fins i tot, dins del pa anunciat per a unificar tota la façana marítima. "Si es munta com en 1931, ens preocupa molt", diu. "La nostàlgia està bé, però els usos del passeig han canviat. Hui dia el que tenim ací és turisme de borratxera. Queden molt boniques les imatges del monument, però això no és el que passarà ací. És un monument desactualitzat. Cal una refoma integral del passeig que aculla els costums de la població, els quiosquets i el monument. S'ha de pensar en el conjunt. Posar això només és ridícul i una nostàlgia mal entesa", explica Adell.
En este sentit, el president de l'associació veïnal creu que seria bo que se'ls consultara abans de prendre alguna mesura. "I si es posa, que es protegisca, perquè ací sembla que ningú sap el que fan els turistes a les nits", lamenta.
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