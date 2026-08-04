Natació artística
Iris Tió convertix el seu art en el primer or d'Espanya
La nadadora va aconseguir superar la nadadora bielorussa amb la seua rutina 'Mio Cristo piange diamanti' de Rosalía.
El Mio Cristo piange diamanti de Rosalía ja va posar la pell de gallina a tota Pontevedra quan el va estrenar en la passada Copa del Món la solista espanyola Iris Tió. No va ser diferent este dimarts en el Campionat d'Europa que se celebra al Centre Aquàtic de París. La nadadora va realitzar a la perfecció els seus cinc elements tècnics obligatoris amb la sensibilitat i pulcritud a la qual ja té acostumat el públic, i va aconseguir fer-se amb el flamant or que tant anhelava Espanya conquistar en este campionat.
Semblava que no anava a arribar perquè una sèrie de desafortunats basemarks i una menor puntuació en la dificultat que la resta de nadadores estaven llastrant l'equip espanyol, però per fi Espanya va aconseguir deixar arrere la motxilla i rescabalar-se. La jornada del dilluns va deixar amb mal sabor de boca les nadadores, que, malgrat que van aconseguir la plata en l'equip lliure, la forma en la qual l'equip rus es va ajudar a pujar fins a l'or va causar una polèmica que ha regirat el món de la natació artística. Les russes, encara atletes neutrals B, van afegir a última hora un element original que les espanyoles van desplegar en la seua rutina per a augmentar in extremis cinc punts de dificultat i superar les nadadores d'Andrea Fuentes.
El regnat de Tió
No obstant això, més enllà de les polèmiques, Espanya continua confiant en la seua revolució per a regnar en la natació artística i s'ha mantingut fidel al nou estil que despleguen en cada competició emocionant el públic i omplint les piscines amb art i sensibilitat. Així, la catalana va demostrar un gran control dels cinc elements tècnics obligatoris amb una meravellosa altura i neteja, així com una sensibilitat crucial per al tema triat. La rutina que a Pontevedra li va valdre l'or, va aconseguir a París un total de 263.6250 punts amb 114 d'impressió artística i 149 d'elements tècnics. La performance d'Iris va obtindre notes de 9.75 de tots els jutges. Amb això, Tió s'ha convertit en la primera campiona europea espanyola en esta disciplina que es va incorporar en 2016 en els campionats.
Després d'ella, la bielorussa Vaselina Khandoshka, actual campiona del món en solo tècnic i campiona d'Europa el dia anterior en solo lliure, va defendre novament la seua rutina amb música de Marilyn Manson i va desenrotllar el seu exercici amb la màxima targeta de dificultat, especialment en els híbrids. L'exercici, molt potent tant musicalment com físicament, li va valdre a la nadadora 263.3817 punts que la van deixar a 0,2 dècimes de l'espanyola. Tancant el pòdium, l'alemanya Klara Bleyer, que va aconseguir la plata en solo lliure el dia anterior, es va haver de conformar amb ser tercera amb un total de 256.0400 punts.
La nadadora grega i vigent campiona europea, Vasiliki Pagina Alexandri, després de ser sèptima en el solo lliure per una penalització, va defendre el seu tema Trobar l'alegria. Alexandri, que era una de les poques nadadores que podria haver competit amb Tió per l'or, va acusar novament un basemark en el segon dels seus elements que la va deixar quinta.
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Fuente: El Periódico
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