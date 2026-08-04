Talls de carretera
Les obres de millora de la V-21 entre Alboraia i Albalat dels Sorells tallaran el trànsit des d'este dimecres
La renovació del paviment i la senyalització busca incrementar la seguretat viària en un eix fonamental de connexió amb València i Sagunt
Les obres de millora del paviment i de la senyalització viària de la via de servici de la V-21 començaran este dimecres, 5 d'agost, i obligaran a fer talls de trànsit i desviaments puntuals en el tram comprés entre Alboraia i Albalat dels Sorells, una actuació que també beneficiarà els municipis de Meliana i Foios.
Segons ha informat l'Ajuntament d'Alboraia, el tram comprés entre el camí del Machistre (NANTA) i la rotonda de Port Saplaya (CV-311) romandrà tancat al trànsit, encara que l'avanç de les obres provocarà noves afeccions a la circulació, amb talls i desviaments puntuals en diferents punts del recorregut.
L'actuació serà possible gràcies a una subvenció de més de 700.000 euros de la Diputació de València, concedida després de la firma d'un conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Alboraia, Meliana, Foios i Albalat dels Sorells.
Renovació completa del ferm
El projecte preveu la renovació completa del ferm i la millora de la senyalització horitzontal i vertical en un tram d'aproximadament 2,8 quilòmetres, amb l'objectiu d'incrementar la seguretat viària i adaptar esta infraestructura a l'intens trànsit que suporta en l'actualitat.
La Diputació va explicar durant la presentació del projecte que esta via "amb el pas del temps havia deixat de complir únicament funcions agrícoles per a convertir-se en un eix fonamental de connexió tant amb l'accés nord a la ciutat de València, com amb Sagunt i les comarques del nord".
Així mateix, van assenyalar que "l'increment del trànsit i un ferm deteriorat havien generat problemes de seguretat en la circulació, especialment en els dies de pluja", per la qual cosa va destacar que la seua renovació tindrà "un impacte directe en la seguretat viària i en la qualitat dels desplaçaments quotidians" per a veïns, agricultors, treballadors i empreses que utilitzen esta carretera diàriament.
Reforçar la senyalització
A més de la renovació del paviment, les obres permetran eliminar deformacions del ferm, reparar els trams més deteriorats i reforçar la senyalització per a reduir la velocitat i millorar l'ordenació del trànsit en interseccions i punts especialment conflictius.
El projecte també incorpora mesures específiques per a augmentar la seguretat en corbes amb major sinistralitat i en els accessos utilitzats per vehicles pesants vinculats a l'activitat agrícola i industrial de la zona, amb l'objectiu de millorar les condicions de circulació en este important corredor que connecta els municipis de l'Horta Nord amb l'àrea metropolitana de València.
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