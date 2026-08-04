Eclipsi
El mirador de l'Albufera, blindat el dia de l'eclipsi
L'Ajuntament de València tancarà la carretera d'accés a l'Albufera a partir de les 18 hores a causa de la preocupació per la gestió de les possibles aglomeracions en els embarcadors del llac
L'eclipsi és un dels fenòmens més esperats i els responsables d'Emergències porten treballant durant mesos per a garantir la seguretat de la ciutadania que acudisca a zones d'observació per a gaudir-lo. Algunes de les dificultats que s'han tingut en compte són el col·lapse de carreteres i les aglomeracions. Esta preocupació ha posat en el punt de mira el Parc Natural de L'Albufera, els accessos del qual romandran 'tancats' a partir de les 18 hores durant el dia de l'eclipsi.
Des de l'ajuntament, es pretén evitar col·lapses d'última hora i aglomeracions en un espai tan sensible. A partir d'eixa hora serà impossible accedir a l'entorn a través de la carretera del Saler. El tancament es limita als accessos a partir d'eixa hora. Els qui ja estiguen dins del parc o hi accedisquen a peu podran gaudir d'una de les zones que més interés està despertant per a contemplar l'eclipsi, l'embarcador de l'Albufera situat a uns metres de la Gola de Pujol.
A més, les activitats habituals es desenrotllaran amb normalitat al Parc Natural de l'Albufera, inclosos els passejos amb barca previstos.
L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha explicat que esta decisió s'ha adoptat per a evitar possibles aglomeracions en el parc natural i per a assegurar capacitat operativa en cas de qualsevol emergència. A més, en tancar a les 18 hores la CV-500, coneguda com a carretera del Saler, la Devesa i el Palmar també limitaran el seu accés el dimecres 12 d'agost per a persones residents amb document acreditatiu de segona residència.
La Platja de la Malva-rosa com a punt principal d'observació
L'Ajuntament de València assenyala la platja de la Malva-rosa com a punt d'observació oficial més preparat davant els possibles riscos, a causa de les seues dimensions i al treball previ que es realitza tots els anys en la festivitat de Sant Joan, que la diferencia com la zona de visibilitat més coneguda pels servicis d'emergències i que disposa de majors recursos.
En el punt d'observació oficial, en el qual s'espera que hi haja més de 10.000 persones, s'ampliaran tots els servicis municipals de la platja fins a les 23 hores per a realitzar la cobertura extraordinària de socorrisme i assistència sanitària. A més, està previst que els Bombers de València hi estiguen presents amb una embarcació, així com les unitats de drons dels Bombers i la Policia Local.
L'acolliment de la notícia
L'Ajuntament de València s'ha encarregat d'anunciar la notícia a través de les seues xarxes socials, en les quals la recepció ha sigut una miqueta agredolça. "Heu arruïnat la millor foto possible de l'eclipsi, amb l'Albufera al capvespre, que haguera donat la volta al món", comentava un usuari de la plataforma X. No obstant això, afegia "però entenc la motivació de voler protegir l'entorn natural".
Cos de seguretat habilitat a la província
Es posarà en marxa a la província de València un dispositiu integrat per, aproximadament, 1.500 agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat: 1.070 efectius de la Policia Nacional i 400 de la Guàrdia Civil. Les forces de seguretat s'ocuparan d'assegurar la correcta organització durant la jornada de l'eclipsi solar, als quals se sumaran els 200 efectius dels diferents servicis municipals de l'Ajuntament de València entre els quals destaca el dispositiu de Bombers i Policia Local per a eixe dia, així com de Protecció Civil, platges i neteja.
El subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, ha presidit la Junta Local de Seguretat de València amb l'alcaldessa María José Catalá. Després de la trobada, ha informat que als agents de Policia Nacional que habitualment desenvolupen el seu treball a la ciutat se sumaran efectius de la Unitat d'Intervenció i de Prevenció i Reacció que actuaran en les àrees on s'espera una major concentració ciutadana.
Mesures de seguretat de transport per a l'eclipsi
Rodríguez Jurado ha destacat la labor que realitzarà la Guàrdia Civil de Trànsit, que controlarà la situació en les carreteres i en els accessos als cinc punts d'observació oficial. De fet, la Direcció General de Trànsit ha incorporat una planificació específica per a gestionar la mobilitat motivada per l'eclipsi total de sol que previsiblement generarà importants moviments cap a llocs compresos en la franja de visualització del cent per cent, amb elevades concentracions de vehicles i persones en els punts d'observació.
Encara així, els experts insistixen que no és necessari acudir a un punt oficial per a observar l'eclipsi. La doctora en Física per la Universitat de València, Amelia Ortiz, explica que "és suficient amb anar a un lloc on tingues l'horitzó oest buit". "El més convenient és localitzar una zona prop de casa amb bona visibilitat i acudir-hi el dia de l'eclipsi a peu a gaudir l'esdeveniment sense quedar-te parat en la carretera", afig.
A més, segons Fernando Ballesteros, astrònom i astrobiòleg, la major problemàtica possible serien els desplaçaments durant poques hores prèvies a l'eclipsi, i destaca la importància de desplaçar-se amb antelació fins al lloc d'observació.
Finalment, el subdelegat ha apel·lat "a la responsabilitat de tots i totes per a evitar incidents", i ha subratllat "la importància d'informar-se pels canals oficials"
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