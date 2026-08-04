Oliva demana una ajuda del 2 % cultural per a finançar la compra de més cases de l'antic Palau dels Centelles
L'ajuntament sol·licita que la subvenció estiga associada a l'obra que executa el Ministeri de Transports en l'encreuament de l'Hostal de Sant Jaume
El Govern d'Oliva ha presentat, per primera vegada, una sol·licitud d'ajudes del 2 % Cultural al Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana del Govern d'Espanya, segons va confirmar el regidor de Patrimoni, Teo Peris, en el transcurs del ple de juliol celebrat dijous passat. La intenció és destinar-la a la recuperació de l'entorn de l'antic Palau dels Centelles, concretament per a la compra de més cases.
Esta ajuda naix del mandat de la Llei 16/1985 de patrimoni històric espanyol, que establix l'obligació de destinar en els contractes d'obres públiques una partida d'almenys 1 % a la conservació o l'enriquiment del patrimoni històric espanyol o foment de la creativitat artística.
Oliva va perdre la possibilitat d'aconseguir estes ajudes fa uns anys, per no tindre la titularitat d'estes vivendes del palau, quan es va construir l'accés sud de l'AP-7, i ara ho intentarà coincidint que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està duent a terme a Oliva les obres de l'encreuament de l'N-332 amb la carretera de Pego a l'altura de l'Hostal de Sant Jaume, adjudicades en 2024 a l'empresa olivera Torrescámara per 8,3 milions d'euros.
Peris va dir que es duran a terme els plans previstos en el Pla director del Palau dels Centelles i es durà a terme la tercera fase que afecta la denominada torre de la Pólvora, i per a això era necessària l'adquisició de la vivenda situada al carrer de l’Aula número 19, aprovada per unanimitat en el ple de juliol, i també l'inici de la quarta, en la qual s'inclouen els números 13 i 15 del carrer Palau i també la casa del número 14.
Peris va agrair als regidors i alcaldes anteriors, als tècnics i l'arqueòleg municipal que van fer possible este pla director, i va dir que és important “per a la revitalització del centre històric d'Oliva” que es duga a terme esta recuperació. També va posar en valor el treball realitzat des d'entitats com la Associació Cultural Centelles Riusech i també l'Associació Veïnal i Cultural “El Palau”, que treballen en la mateixa línia de recuperació d'este monument tan emblemàtic de la ciutat.
La portaveu de Compromís, Yolanda Navarro, va recordar el treball realitzat al respecte pel regidor Julio Llorca durant l'anterior legislatura, i va demanar al govern municipal “posar més diners en la partida de patrimoni històric per a dur a terme el que es preveu en el pla director”. També es va demanar des de PSOE, Compromís i PP que el govern local faça les gestions necessàries per a l'adquisició de la torre de la Muralla situada al carrer Abadia en el seu encreuament amb Sant Cristòfol. Es tracta de la tronera que defenia l'accés del portal del Pi, que data del segle XV.
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