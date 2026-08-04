La Policia Local de Sueca intervé una arma d'aire comprimit en plena via pública
Els agents van actuar durant un servici de seguretat ciutadana i recorden que este tipus d'armes no són un joguet i el seu ús indegut pot implicar sancions administratives i, fins i tot, responsabilitats penals
La Policia Local de Sueca va intervindre una arma de quarta categoria —d'aire comprimit o balins— en el transcurs d'un servici ordinari de seguretat ciutadana desenvolupat en la via pública durant la passada nit.
Després de l'actuació, el cos policial ha volgut recordar que este tipus d'armes no han de considerar-se un joguet, ja que un ús irresponsable pot provocar lesions de gravetat, generar alarma social i derivar en responsabilitats administratives i, fins i tot, penals, en funció de les circumstàncies.
Des de la Policia Local expliquen que les armes de quarta categoria han de disposar de la corresponent targeta d'armes quan així ho establisca la normativa vigent. Així mateix, subratllen que la seua utilització ha de limitar-se a espais habilitats o autoritzats, respectant en tot moment la legislació aplicable.
Els agents advertixen que portar o utilitzar este tipus d'armes de manera inadequada en la via pública pot motivar la intervenció per part de les forces de seguretat, així com la tramitació de les corresponents denúncies o diligències.
Finalment, la Policia Local de Sueca fa una crida a la responsabilitat ciutadana i recorda que un ús adequat d'estes armes contribuïx a previndre accidents, evitar situacions de risc i reduir l'alarma social. «La millor intervenció és aquella que mai arriba a ser necessària», assenyalen des del cos, que anima a la ciutadania a actuar sempre conforme a la normativa vigent.
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