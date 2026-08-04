El PSPV critica que 45.000 dels 65.000 milions de deute de la Generalitat es van generar amb el PP
Els socialistes exigixen a Llorca que no "bloquege" les possibles solucions, com la nova proposta de finançament amb 3.669 milions més per a l'autonomia, o la quitació que oferix el Govern d'11.200 milions
El portaveu d'Hisenda del PSPV en les Corts, José Díaz, ha denunciat que, tal com acredita l'última estadística del Banc d'Espanya, “el 70 % del deute actual de la Generalitat Valenciana es va generar amb els governs del Partit Popular, quasi 45.000 milions d'euros, dels 64.348 milions computats fins a març de 2026”. “És terrible que els mateixos amb els governs dels quals es va generar el problema del deute siguen ara els que s'oposen també a les solucions, bloquejant el suport a la proposta del Govern d'Espanya d'un nou model de finançament, que suposaria l'arribada de 3.669 milions d'euros addicionals en 2027, i la condonació de ni més ni menys que 11.210 milions de deute”, ha lamentat Díaz.
Per este motiu, el responsable socialista d'Hisenda a les Corts ha insistit a reclamar al Consell de Pérez Llorca que done suport al nou model de finançament, que “comportaria, ni més ni menys, que la Generalitat diga adeu als dèficits i, en conseqüència, a continuar generant deute, al mateix temps que veuria reduït l'endeutament actual d'una manera important”. “Fa 25 anys que els valencians som els últims o penúltims en finançament per habitant; amb la proposta del Govern d'Espanya, passaríem a estar en la mitjana. Cap president feble podrà impedir que els valencians fem valdre els nostres drets”, ha recalcat.
Major finançament de la història
Díaz ha fet estes declaracions després de les dades fetes públiques del Compte General, que revelen que a la fi de 2025 la hipoteca de gasto a exercicis futurs s'ha disparat amb el Consell del PP a més de 75.000 milions, mentres el passiu (inclòs el deute financer i no financera, i els interessos) s'ha incrementat un 25 % respecte a 2022, últim exercici del Botànic. I això, malgrat “comptar amb les majors transferències de la història dins del model de finançament autonòmic, un 47 % més que en 2022, però el Consell de Mazón i Pérez Llorca s'han dedicat a exhaurir la caixa de la Generalitat amb regals fiscals milionaris a les rendes i patrimonis més elevats”, recrimina José Díaz.
“El PP té molta cara intentant donar lliçons sobre deute”, ha assenyalat José Díaz, després de recordar que amb els Consell de Zaplana, Camps, Fabra, Mazón i ara amb Pérez Llorca s'han generat quasi 45.000 milions de deute, concretament 44.652 milions, el 69,4 % dels 64.348 milions de deute a 31 de març de 2026, “però ara pretenen vendre'ns que la culpa és dels que van alçar la sanitat, l'educació i la dependència”.
De 2.500 milions amb Lerma a 40.064 en 2015
El diputat del PSPV-PSOE ha recalcat que així ho “acrediten les xifres i els comptes del Banc d'Espanya, això no són els comptes del Ventorro que fa el PP”. En concret, segons l'estadística del banc emissor, el deute de la Comunitat Valenciana, a 30 de juny de 1995, després de l'etapa de Joan Lerma, era de 2.511 milions d'euros. Esta xifra es va incrementar en un 1.500 % durant els governs de Zaplana, Camps i Fabra, fins a juny de 2015, quan va arribar als 40.064 milions.
Entre 2011 i 2015, quasi es va duplicar, de 21.660 als citats més de 40.000 milions. El juny de 2023, després de l'etapa del Botànic, el deute era de 57.249 milions. Un període en el qual la Comunitat Valenciana va aconseguir convergir amb la mitjana d'Espanya en inversió en servicis públics fonamentals (sanitat, educació i servicis socials). “En canvi, amb el PP el deute va augmentar exponencialment, però els valencians estàvem 10 punts per davall de la mitjana de totes les comunitats en sanitat, educació i protecció social”, censura José Díaz.
Per al diputat socialista, “el més greu és que quan apareix una oportunitat per a millorar el finançament i reduir una bona part d'eixa hipoteca, Pérez Llorca s'amaga davall de la taula per a no molestar Feijóo i Ayuso”. “Ser president no consistix a aconseguir entrades de extranjis per a veure el futbol, consistix a defendre els valencians i les valencianes. I de moment, Pérez Llorca defén abans la llotja del PP que els interessos de la Comunitat Valenciana”, advertix José Díaz.
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