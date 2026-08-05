La banda de música d'Oliva obrirà la gran cavalcada de Disneyland París este dijous
L'AAMO va ser seleccionada després de les gestions realitzades pel director de l'agrupació, Miguel Ángel Grau
L'Associació Artisticomusical d'Oliva (AAMO) ha sigut seleccionada per a obrir la gran cavalcada de Disneyland París d'este dijous. Per als membres de la banda i familiars ha sigut una gran alegria i fa setmanes que van començar a preparar tant el viatge com el repertori.
La gestió per a fer-ho possible ha sigut a càrrec del mateix director de la banda, Miguel Ángel Grau, que ja ha participat en la desfilada amb altres associacions musicals. Segons explica el mateix director, "esta participació suposarà, a més d'una experiència musical i vital inigualable, una oportunitat de convivència i diversió per als músics i per a tota l'associació, a més d'augmentar el sentiment de pertinença a la nostra agrupació musical".
Per al president de l'AAMO, Juan Carlos Morera, "el viatge a París és tot un orgull per a l'Associació Artisticomusical i per a Oliva. Els nostres músics obriran la gran desfilada del parc Disney. Per això, hem preparat un viatge d'una setmana amb autobús, amb músics i també amb familiars i acompanyants, perquè tots junts puguem gaudir d'este fet històric".
En la comunicació oficial per part de Disneyland, dirigida al director Miguel Ángel Grau, se'ls dona l'enhorabona: "Heu sigut seleccionats per a participar en el programa Disney Performing Arts a Disneyland Paris. La vostra actuació tindrà lloc el dia 6 d'agost de 2026. L'hora exacta i el lloc es confirmaran unes setmanes abans de la vostra arribada”, informen.
La delegació olivera va arribar a París dimarts. Ara com ara han fet un poc de turisme per la capital francesa, com la ruta “París il·luminada”, amb visita i sopar al Barri Llatí.
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