Catorze municipis de la Ribera oferixen un 100 % de visibilitat de l'eclipsi solar
La comarca es prepara per a l'esdeveniment astronòmic i oferix una xarxa de localitzacions per a poder gaudir-lo
La Ribera es perfila com un dels escenaris destacats de la Comunitat Valenciana per a presenciar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost de 2026. Este fenomen astronòmic, que no es repetirà en la península Ibèrica amb estes característiques en les pròximes dècades, ocorrerà durant l'última hora de la vesprada, oferint un espectacle visual únic sobre el territori. La franja de foscor total traçarà un recorregut que travessarà la Península i fixarà el seu límit sud exactament sobre el mapa de la Ribera.
Un total de 14 municipis de la comarca experimentaran la visibilitat del 100 % durant la fase de totalitat. A la Ribera Baixa, els municipis amb la cobertura completa del sol són Sollana, Almussafes, Sueca i Cullera. Per part seua, a la Ribera Alta, la franja de totalitat abastarà deu poblacions: Montserrat, Montroi, Real, Turís, Benifaió, Alginet, Carlet, Catadau, Llombai i Alfarb. En tots estos punts, la lluna cobrirà completament el disc solar i deixarà veure la corona, sumint el paisatge en una penombra que durarà entre deu segons i un minut. La resta de municipis de la comarca, situats més al sud, es quedaran a les portes de la totalitat amb un eclipsi parcial d'extrema intensitat, superior al 99 %.
Entre totes les localitats situades en la zona de totalitat, el millor lloc per a presenciar l'eclipsi en tota la Ribera és la Muntanyeta dels Sants, situada en el terme municipal de Sueca. Este enclavament reunix les condicions perfectes per diversos motius. En primer lloc, es troba dins de la franja del 100 % de visibilitat, garantint uns 25 a 30 segons de foscor total. En segon lloc, per tractar-se d'un promontori natural elevat sobre el paisatge pla de la marjal de l'Albufera, oferix una vista panoràmica neta de 360 graus. Esta característica és crucial, ja que a les 20.32 hores el sol estarà situat a tan sols quatre o cinc graus sobre l'horitzó en direcció oest-nord-oest. La Muntanyeta dels Sants garantix que no hi haja cap muntanya ni edifici que tape el sol just abans de la totalitat.
Dins dels municipis amb el 100 % de visibilitat destaquen també altres punts d'observació idonis. En la franja litoral, la zona de la Torre del Marenyet a Cullera oferix un horitzó buidat sobre la costa sense interferències muntanyenques. A l'interior de la Ribera Alta, el castell de Turís i el castell dels Alcalans, entre Montserrat i Real, es posicionen com a excel·lents balcons elevats que dominen el terreny occidental i asseguren a més els temps de totalitat més prolongats de la comarca, fregant el minut de duració. A l'entorn de Carlet, l'ermita de Sant Bernat també es posiciona com un balcó adequat per a seguir l'evolució del fenomen sobre la comarca.
Les recomanacions dels especialistes consultats insistixen en la necessitat de planificar els desplaçaments amb temps per a accedir a estos punts privilegiats. Així mateix, es recorda que durant totes les fases prèvies i posteriors a la totalitat és imprescindible utilitzar ulleres homologades amb filtre solar per a protegir la vista de manera adequada.
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