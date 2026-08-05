Suspensió del trànsit aeri
Un dron d'origen desconegut amb possible càrrega explosiva obliga a tancar l'aeroport de Leipzig
Segons el diari Bild, l'aparell va ser localitzat al costat d'un avió de transport ucraïnés de l'empresa Antonov, la base d'operacions de la qual està en este aeròdrom
Redacció
El Govern alemany va confirmar este dimecres la troballa d'un dron d'origen desconegut a l'aeroport de Leipzig (este), el qual segons la policia havia obligat a interrompre durant la nit el trànsit aeri durant dos hores. "Puc confirmar la troballa d'un dron", va dir un portaveu del Ministeri de l'Interior, Leonard Kaminski, en una roda de premsa ordinària a Berlín, però va rebutjar donar més detalls sobre el cas.
Segons fonts citades pel diari Bild, el dron estava equipat amb una càrrega explosiva i un detonador, i va ser localitzat al costat d'un avió de transport ucraïnés de tipus Antonov.
Un portaveu de la Policia de Leipzig, que de moment està al càrrec de les perquisicions, va corroborar que efectivament es va trobar un objecte volador d'origen desconegut, però no va voler confirmar ni desmentir la resta d'informacions.
Amb anterioritat, la Policia havia informat en un comunicat que un objecte volador va ser albirat en els voltants de l'aeroport poc abans de la mitjanit del dimarts al dimecres. "A més, es va descobrir un objecte en la zona de la pista sud que va ser inspeccionat per la Policia Federal. En este marc es va desplegar també un robot artificier", va destacar la nota.
Un portaveu del Ministeri de Transports va confirmar també que un dels avions de transport de mercaderies que van ser desviats de Leipzig "va col·lidir amb alguna cosa" en l'aire, però va poder aterrar finalment a Hannover (centre). Segons Bild, esta aeronau va xocar a una altura d'uns 400 metres amb un "objecte desconegut" que li va provocar "danys lleus en la zona frontal".
Avió de passatgers procedent de Mallorca
La suspensió del trànsit aeri va obligar a desviar diversos vols a altres aeròdroms, entre estos un avió de passatgers procedent de Mallorca que finalment va aterrar a Nuremberg, informa Euronews. Este dimecres, la pista sud es manté tancada, però la nord ja ha recuperat l'activitat.
Després de l'inici de la guerra d'Ucraïna, en 2022, la companyia ucraïnesa Antonov Airlines va traslladar la majoria de les seues operacions a l'aeroport de Leipzig. Anteriorment la seua base d'operacions estava a l'aeroport de Hostomel, a Kíiv, destruït en els primers compassos de l'ofensiva russa.
En l'actualitat, Antonov compta amb diversos avions de càrrega en l'aeròdrom alemany i està construint un hangar de manteniment que preveu que entre en funcionament l'any pròxim.
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