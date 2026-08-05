Feijóo marca el camí al Consell després del xoc amb el Govern pel repartiment de menors de Ceuta: "El PP complirà la llei"
Gènova responsabilitza Sánchez de la crisi, però dona per fet que les seues comunitats acceptaran l'assistència als migrants, i reclama que l'esforç "haurà de ser just, ben dotat i planificat"
Llorca haurà de fer equilibris amb Vox, amb el qual acaba de consolidar la seua aliança amb uns pressupostos que endurixen la posició amb la migració
Després de l'eixida en tromba de diverses comunitats autònomes contra el repartiment dels menors que queden a Ceuta, en el que va semblar una estratègia coordinada, la direcció nacional ha unificat el criteri i hui ha llançat un missatge clar als territoris: "El PP complirà la llei". D'esta manera s'ha pronunciat la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, sobre la distribució dels mil menors no acompanyats que s'han quedat a la ciutat autònoma després de l'arribada de desenes de milers de persones la setmana passada, la majoria de les quals ha tornat al Marroc.
Ceuta, com recentment Canàries (les dos amb el PP en els seus governs), s'enfronta a un problema, i el PP assumix a contracor el suport de la resta d'autonomies, on és la força dominant. Això sí, en cas de produir-se, el repartiment haurà de ser "just, ben dotat i planificat".
Encara que el Consell no s'ha manifestat obertament contra la recepció de menors no acompanyats en esta crisi, sí que es tracta d'una exigència del seu soci, Vox, que ja va trencar el pacte de govern en 2024 per este tema i ha condicionat el seu suport als pressupostos recentment aprovats a la inclusió de mesures com la prioritat nacional.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, va ser acurat amb les paraules este dimarts, en la roda de premsa després del ple de l'executiu autonòmic. No va manifestar una posició contrària a la recepció, però sí que va exhibir el malestar amb l'escenari que s'aveïna: "El primer objecte de debat ha sigut la repercussió que tindrà a la C. Valenciana la previsible arribada de menors. Les comunitats autònomes del PP hauran de fer un esforç i no tenim cap comunicació. Estem a l'expectativa de la solució". "No hem tingut cap contacte, ni formal ni informal, ens n'hem assabentat per la premsa". Va ser el primer assumpte del qual va parlar a la premsa, malgrat que no hi havia cap acord que presentar.
El PP busca l'equilibri entre les exigències de Vox i la solidaritat territorial i humanitària que s'espera d'un govern autonòmic. Amb tot, la falta de mitjans i la necessitat de major finançament és un dels arguments que sol utilitzar, en assenyalar que els seus recursos per a atendre els jóvens estan al límit.
Mentrestant, el PP a escala nacional concilia el respecte a la llei amb la pressió al Govern. Ezcurra ha insistit que el Govern d'Espanya ha de fer-se càrrec de la situació i aclarir quants menors hi ha als carrers de Ceuta. Així mateix, ha criticat que anuncie una partida extraordinària de 25 milions d'euros i plantege el seu acolliment quan encara desconeix quants n'hi ha.
"El Govern ha de controlar la situació i després parlarem de les solucions a la irresponsabilitat immensa que han comés", ha apuntat, abans de subratllar la importància de filiar els menors per a comprovar si efectivament ho són.
Ha afirmat que fins a un 50 % dels suposats menors rebuts en les comunitats de Madrid i Balears no ho eren, segons les estadístiques, i ha advertit que ficar una persona major d'edat en un centre específic per a menors compromet la seguretat de tots.
D'altra banda, la dirigent popular ha insistit en el fet que hi ha mecanismes i maneres de resoldre la crisi que, en la seua opinió, són més eficaces que la gestió realitzada pel Govern.
I ha defés la necessitat de seguir els procediments establits, complir la llei i aplicar els instruments previstos, entre estos la reagrupació de menors amb la seua família o el seu lliurament als servicis socials del seu país d'origen.
Sobre la postura de Vox i del seu líder, Santiago Abascal, ha dit que és lliure d'expressar les seues opinions i idees polítiques com estime oportú, encara que ha precisat que el PP no s'expressa en estos termes.
No obstant això, ha indicat que el seu partit manté una posició igualment contundent amb la denúncia d'esta situació i en l'exigència de responsabilitats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
- Troben un home mort surant en la platja del Puig
- La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
- El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
- Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
- Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats
- Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
- Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers