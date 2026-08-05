Infraestructures
L'enginyer Manuel Miñes presidirà l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
El consell rector el va triar per unanimitat perquè el designe el president de la Generalitat, tal com preveu la Llei de seguretat ferroviària valenciana, aprovada a instàncies de les víctimes del metro
L'enginyer i exgerent de la Cambra de Contractistes Manuel Miñes presidirà l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, l'autoritat autonòmica responsable de la seguretat del sistema ferroviari que gestiona la Generalitat. El president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca ha designat Miñes com a nou responsable de l'agència. Una entitat que va arrancar en 2019-2020, després del compromís aconseguit en 2015 per sis partits (PSPV, Compromis, Ciutadans, Podem, EU i UpyD) amb l'Associació de Víctimes del Metro 3 de juliol (Avm3j) per a impulsar una nova comissió d'investigació de l'accident del metro i impulsar la llei i l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.
Precisament, la Llei de seguretat ferroviària preveu que "la persona titular de la presidència de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, que presidirà així mateix el Consell Rector, serà nomenada formalment pel president de la Generalitat, a proposta del Consell Rector, per majoria absoluta de les persones que l'integren, en la primera sessió que celebre". Esta sessió es va celebrar el passat 16 de juliol de 2026, "en esta es va proposar per al càrrec de president de l'Agència valenciana de Seguretat Ferroviària, per unanimitat de les persones que integren el Consell Rector, Manuel Miñés Muñoz", segons el decret del president de la Generalitat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Miñes ha format part de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària des que es va posar en marxa. L'agència es va crear per decret el 27 de desembre de 2019, el 31 de juliol de 2020 es va nomenar el primer consell rector format per Antonio Esparza Sanz, Carla García Román i Manuel Miñes Muñoz (triats per les Corts Valencianes), als quals es van afegir els membres triats pel Consell: Pilar Calvo Holgado i Ricardo Insa Franco. El primer president de l'agència va ser Antonio Esparza Sanz, que ha sigut confirmat en 2026 com a vocal del consell rector de l'agència.
Entre les funcions de l'Agència de Seguretat Ferroviària està vetlar pel manteniment general de la seguretat en la circulació ferroviària, autoritzar l'entrada en servici dels subsistemes estructurals, funcionals i tot el sistema ferroviari en el seu conjunt, establir una metodologia per a l'avaluació i valoració dels riscos associats a l'operació ferroviària o atorgar certificacions de seguretat d'entitats ferroviàries.
L'elecció de Miñes com a nou president de l'Agència de Seguretat Ferroviària es produïx després del relleu com a director gerent de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana (CCCV) durant dos dècades, en la qual Miñes ha exercit de gota xinesa en defensa de les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana.
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