DANA
Les obres de construcció dels nous col·legis de Massanassa ja tenen data
Educació introduirà els canvis proposats pel consistori a petició dels centres escolars en el projecte d'execució que s'espera que estiga a punt a final de setembre per a poder iniciar la licitació
Comencen a veure la llum del túnel els més de 750 alumnes de l'Escola Infantil Ausiàs March i el CEP de Primària Lluis Vives, els dos de Massanassa, que de la nit al dia, un 29 d'octubre de 2024, es van quedar sense col·legi. Des de setembre de 2025 , tots eixos menors es troben escolaritzats en aules prefabricades situades al poliesportiu, a l'espera que comence la construcció dels nous col·legis, que es van haver de derrocar a causa dels greus danys en l'estructura ocasionats per l'allau d'aigua i llot.
Una espera que sembla tindre data de finalització. El consistori confia a poder tindre ja finalitzat el projecte bàsic a la fi del mes de setembre. El projecte va ser presentat a l'alcalde de Massanassa, Paco Comes, la regidora d'Educació, María Vázquez, l'equip tècnic municipal i una representació dels equips directius dels centres educatius del municipi pel director general d'Infraestructures Educatives, José María Larena, i el subdirector general de Coordinació i Suport Tècnic, Alejandro Orts López, en una reunió mantinguda en la Conselleria d'Educació.
Durant la reunió es van analitzar diferents aspectes del projecte i es van plantejar possibles millores amb l'objectiu d'adaptar al màxim les futures instal·lacions a les necessitats de la comunitat educativa. Entre estes destaca la construcció d'una tercera porta, que facilite l'entrada al professorat, així com més banys pròxims a l'espai que s'usarà de menjador. "Unes propostes molt assequibles, que responen a la petició dels centres, i que des de Conselleria ens han traslladat que s'estudiarà la seua viabilitat per a incorporar-les al projecte abans de la licitació", assenyala el primer edil, Paco Comes, que va eixir "molt satisfet de la reunió perquè ara sembla que això ja va en marxa".
Segons Comes, després d'estes noves propostes, es confia a tindre el projecte d'execució acabat a la fi de setembre. Després s'obrirà el procés de licitació, que "esperem tindre ja llest abans que acabe l'any, ja que sol durar tres mesos "que corresponen a l'últim trimestre de 2026. Amb la licitació ja realitzada, es procedirà a l'execució de les obres, "que, si tot va bé, esperem tindre els treballs adjudicats ja al gener", apunta. A partir d'ací, Conselleria estipula un període d'execució d'obres de 15 mesos, encara que, per experiències prèvies, "preferim pensar que podrien allargar-se un poc més". Així, Comes s'atrevix a dir una data: "Si s'adjudica l'obra el gener de 2027, confiem que l'alumnat de Massanassa ja puga començar en el seu nou col·legi en 2029".
Elevada 3 metres per a evitar inundacions
El projecte de construcció dels nous col·legis de Massanassa és molt ambiciós. Pressupostat en 15 milions d'euros, el projecte preveu la construcció de dos blocs. A priori, un serà de tres plantes, el de Primària, que abans de la DANA comptava amb 550 alumnes, i l'altre d'una, per a Infantil, amb 225 alumnes en 2024, encara que també es va parlar durant el procés de mesclar l'alumnat en cada bloc. Tota la part de baix serà diàfana, i comptarà amb aules UECO per a alumnat amb necessitats especials i amb biblioteca. A més, es tracta d'un edifici més resilient davant inundacions, perquè estarà elevats del sòl tres metres.
"És un gran projecte, i encara que l'alumnat ara es troba molt bé en els modulars del poliesportiu, podran tindre uns centres educatius públics, moderns, funcionals i adaptats a les necessitats presents i futures de Massanassa", confessa l'alcalde Paco Comes.
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