Medi ambient
La Marina Baixa, única zona en risc per sequera en la CHX després de la millora al Serpis
La situació podria empitjorar a la tardor i empitjorar en les unitats territorials d'escassetat (UTE) de Palància-Valls, el Serpis, la Marina Alta i Baixa si el trimestre no és humit
El risc de sequera es reduïx en la Comunitat Valenciana després que la zona del Serpis haja abandonat el nivell de prealerta i haja aconseguit el nivell de normalitat amb un valor de 0,50, tres centèsimes per damunt del registrat al juny. Amb este canvi, només la Unitat Territorial d'Escassetat (UTE) de la Marina Baixa es troba en alerta per risc a patir escassetat d'aigua amb un valor de 0,29. Així s'arreplega en l'Informe de seguiment de la sequera i l'escassetat corresponent al mes de juliol i publicat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).
La situació és, de fet, molt més favorable a la viscuda fa un any, si s'analitza la situació de cada una de les nou UTE en les quals es dividix la Comunitat Valenciana. Llavors, la de la Marina Baixa estava en alerta també amb un valor de 0,21 -ara marca un 0,29, per la qual cosa hi hauria una certa millora- i les del Serpis i el Vinalopó-Alacantí es trobaven en situació de prealerta amb valors d'escassetat de 0,44 i 0,37, respectivament, enfront dels 0,50 i 0,57 actuals.
De fet, la segona UE va empitjorar durant la tardor i va estar en nivell d'alerta durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. També és millor a la de fa dos anys perquè, durant l'estiu de 2024, hi havia fins a quatre zones de la CHX en emergència per sequera, les del Maestrat, Palància, la Marina Alta i la Baixa, i altres tres estaven en nivell d'alerta, les de Millars-Castelló, el Serpis i el Vinalopó.
El document inclou també una predicció del que podria ocórrer en els pròxims mesos i els pronòstics no són massa falaguers perquè la Marina Baixa podria entrar en situació d'emergència si el trimestre agost-octubre és o sec o normal; a l'Alta empitjorarà només si és "sec". Només es 'salvaria' mantenint-se en alerta si el període és humit. Altres dos UTE que podrien evolucionar negativament en el futur pròxim són les del Serpis que, independentment de l'escenari que hi haja, tornarà al nivell de prealerta a l'octubre, i la de Palància-Les Valls, que també empitjorarà si es dona un trimestre sec o normal en la zona.
Bonança hídrica
Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) afronten el tram més dur de l'estiu amb unes reserves superiors a les dels dos últims anys malgrat diverses setmanes de calor extrema, absència de pluges i una elevada demanda d'aigua per al regadiu. Segons l'últim part de la CHX, els pantans emmagatzemen 1.669,22 hectòmetres cúbics d'aigua, la qual cosa representa el 58,99 % de la seua capacitat, quasi quatre punts més que fa un any, quan se situaven en el 57,36 %, i molt per damunt del 47,36 % registrat el juliol de 2024. En termes absoluts, el sistema disposa de 113 hectòmetres cúbics més que fa un any i de quasi 396 hectòmetres més que en les mateixes dates de 2024.
La millora resulta especialment significativa perquè arriba després de diverses setmanes marcades per temperatures excepcionalment altes. Només durant l'última setmana, els embassaments han perdut 31,33 hectòmetres cúbics, un descens habitual en estes dates a causa de l'augment de l'evaporació i al major consum per a reg, però insuficient per a esborrar l'important matalàs d'aigua acumulat durant l'últim any hidrològic.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
- Troben un home mort surant en la platja del Puig
- La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
- El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
- Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
- Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats
- Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
- Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers