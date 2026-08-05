Transport públic
Mobilitat al límit en la València d'agost
La reducció de freqüències en el transport ferroviari de Renfe i FGV complica els viatges als treballadors estiuencs que "competixen" amb els turistes per un espai en els trens
Les empreses ferroviàries justifiquen que reduïxen les freqüències a l'agost, l'operadora estatal ho fa fins i tot des de juliol, perquè baixa l'afluència d'estudiants i treballadors i per a garantir el descans als seus treballadors
L'EMT reforça les línies de la platja, però reduïx les freqüències en altres línies
Els servicis de llarga i mitjana distància també augmenten en dies puntuals per a garantir l'assistència a festivals de música o festes locals
Levante-EMV
La mobilitat en la València d'agost està al límit, per la reducció horària que adopten les empreses ferroviàries o per l'aposta de l'EMT per reforçar les línies a les platges, que afecten altres línies, segons lamenten alguns usuaris consultats per este periòdic. La menor oferta de transport provoca marquesines repletes de persones viatgeres esperant l'autobús quan el sol més apreta, o trens a vessar, cosa que no és patrimoni del mes d'agost, sinó que es repetix també en altres èpoques. Perquè a la menor oferta de freqüències se suma la major demanda dels turistes que visiten València, la qual cosa provoca que la mobilitat al Cap i Casal es quede al límit.
Els operadors públics del ferrocarril a València reduïxen la freqüència del transport públic durant l'estiu perquè, justifiquen, els usuaris baixen a la mitat o es reduïxen considerablement. L'absència de classes reduïx considerablement l'afluència d'estudiants i el període estival també rebaixa els treballadors, encara que no tots, perquè la vida seguix per a moltes persones que treballen durant els mesos estivals. De fet, la reducció de freqüències és la mesura que més desespera les persones treballadores durant el període estival, ja que els obliga a avançar l'hora d'eixida per a arribar a temps. Sempre que una avaria o un problema provocat pels recurrents robatoris de coure provoque els temuts i habituals retards o la interrupció del servici.
Qui més dies a l'estiu reduïx els horaris de Rodalia és Renfe, l'operadora estatal dependent del Ministeri de Transports, que adapta els horaris des del 20 de juliol al 7 de setembre, per descendir el nombre de persones usuàries tant per motius laborals i d'estudis que ja es noten des de finals de juny, amb un notable descens de les persones viatgeres. Una mesura que es realitza "de tota la vida". Esta "adaptació" d'horaris es traduïx en què es reduïxen quaranta circulacions o 40 trens, vora un 15 % de l'oferta total. Encara que, en el cas de Renfe, durant l'estiu programa tres trens a la Platja i el Grau de Gandia. En sentit València Nord cap a Platja de Gandia els trens estan programats a les 7.36, 14.06 i 18.21 hores, i des de Platja de Gandia amb destinació a València Nord els horaris d'eixida són a les 8.55, 15.25 i 19.40 hores, segons confirmen fonts oficials de Renfe.
A més, en el cas de festivals de música o festes amb assistència massiva de públic, es reforcen els servicis de trens de mitjana distància: es dobla la capacitat dels trens o es programen "fins a 40 trens de mitjana distància per al cap de setmana que coincidix amb el festival de Benicàssim", expliquen fonts oficials de Renfe.
En el cas de Metrovalencia, els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) aporten les xifres d'usuaris, que en el cas de València es reduïxen dràsticament. Dels més de 8 milions de persones usuàries al mes que es registren a l'octubre (8,6), novembre (8,4) i desembre (8 milions, lleugerament menys pel període vacacional), quan arriba agost els viatgers cauen fins als 4,7 milions d'usuaris. Per contra, en altres mesos també estiuencs com ara juny i juliol, els viatges es mantenen en els 6,2 milions. D'ací ve que des d'FGV s'haja optat per modificar horaris només durant el mes d'agost. Un costum que es manté des de fa anys, però que finalment es va decidir reduir el mes d'agost. En altres èpoques els horaris també es reduïen al juliol i durant el Nadal, però ara es limita únicament a l'octau mes de l'any.
FGV també ha tancat al trànsit per segon any consecutiu les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim des del 25 de juny al 30 d'agost. Un tancament molt criticat pels usuaris que romanen en la ciutat durant els mesos d'estiu, però que des de l'empresa ferroviària valenciana justifiquen per la necessitat d'escometre obres de rehabilitació i renovació de la infraestructura i la superestructura (la catenària, la senyalització) que connecta les estacions d'Alameda i Marítim de les línies 5 i 7 de Metrovalencia. Resulta curiós que es tanquen just les estacions que comuniquen amb el litoral. Però des d'FGV confirmen que es van iniciar els treballs en este túnel, perquè era el més necessitat de rehabilitació. I en els pròxims anys s'hauran de rehabilitar (i per tant tancar) altres túnels al trànsit, perquè tots han arribat als quaranta anys d'existència i han de renovar-se, expliquen des de l'empresa ferroviària oficial. L'estiu és el període triat per a tancar-se al trànsit, encara que siga la línia al litoral, "per a no molestar els veïns i veïnes de València. A l'estiu hi ha menys viatgers que si ho férem al maig o a l'abril", justifiquen les fonts oficials.
Des de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, quan arriba l'estiu oferix 11,5 milions de places per a desplaçar-se fins a les platges del Cap i Casal en dotze línies. L'operatiu està disponible fins a l'1 de setembre i suposa el reforçament de les línies 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 i 99, que milloren els seus servicis i, fins i tot, canvien d'itinerari per a arribar a tot el litoral. Un esforç que afecta altres línies més utilitzades durant l'hivern.
Les persones usuàries consultades per Levante-EMV confirmaven que amb les línies més habituals, la 72 o la 71, es mostraven bastant conformes amb el servici, perquè "la freqüència és alta". Únicament lamentaven l'excessiva freqüència de turistes.
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