CAMPANYA 2026/2027
La Unió preveu una collita de cítrics de 2,59 milions de tones, la segona més baixa en vint anys
L'organització reclama entre altres coses un pla de reconversió de l'arbratge vell i més ferramentes per a combatre les plagues
La Unió Llauradora preveu que la producció de cítrics de la Comunitat Valenciana arribe a les 2.594.408 tones en la campanya 2026-2027, la qual cosa suposa un lleuger increment del 3,4 % respecte a la passada campanya. Malgrat esta recuperació, l'organització advertix que l'aforament continuarà situant-se entre els més baixos dels últims vint anys i únicament superarà el de la campanya anterior, que va marcar el mínim històric recent.
L'estimació s'ha fet a la fi de juliol i està basada en una anàlisi tècnica de l'organització agrària tenint en compte el comportament climatològic, l'estat de les explotacions i l'impacte de plagues.
Per grups de cultiu, la Unió estima una producció d'1.067.000 tones de xicotets cítrics, un 2 % més que la campanya precedent. Les clementines mantindran pràcticament el mateix volum, mentres que l'increment procedirà principalment de les varietats híbrides. En taronja s'espera una collita d'1.286.000 tones, un 5 % superior, mentres que la llima arribarà a les 240.408 tones, amb un creixement del 15 %, impulsat sobretot per la varietat Verna, ja que el Fino es mantindrà en nivells similars als del passat exercici.
Calibre acceptable
Les produccions limitades afavorixen un calibre acceptable per a la comercialització i també s'espera fruita de qualitat. Els primers tractes comercials són a preus estables, encara que es detecta un moviment de compra inferior a les últimes campanyes. Atesa l'escassa oferta prevista, la Unió desitja i reclama que no hi haja grans alts i baixos en els preus si la demanda es manté activa. En este sentit des de l'organització es remarca la necessitat que la indústria transformadora pague preus dignes, especialment per a la fruita afectada per qualsevol adversitat, a fi de donar una eixida comercial viable a tota la producció.
L'organització atribuïx estos baixos nivells productius a la "combinació de diversos factors estructurals i conjunturals". Entre estos destaquen l'envelliment de bona part de l'arbratge, amb una pèrdua progressiva de rendiment; unes condicions meteorològiques que han dificultat el quallat de la fruita; la creixent pressió de plagues i malalties, i el continu abandó de parcel·les de cultiu, que continua reduint el potencial productiu del sector citrícola valencià. En este sentit, durant 2025 van desaparéixer 2.762 hectàrees de cítrics, que deixa un altre 2 % menys d'hectàrees que en 2024 i un 15 % menys que fa una dècada.
A això se suma un context d'increment dels costos de producció, a causa del major gasto que suposa el control de plagues, juntament amb l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants i l'energia, la qual cosa continua reduint la rendibilitat de les explotacions.
Pla d'ajudes
Davant d'esta situació, l'entitat agrària reclama a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió de l'arbratge vell, l'autorització excepcional de matèries actives i productes fitosanitaris eficaços enfront de les principals plagues que afecten els cítrics i un major suport econòmic als programes de lluita biològica, tant per a la producció com per a la solta d'enemics naturals. Així mateix, l'organització aposta per mesures aranzelàries o per l'activació de clàusules de salvaguarda per a aquells països la competència deslleial dels quals els fa guanyar cada dia més quota de mercat a la UE.
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