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València Basket, a per l'última peça per a tancar la seua reconstrucció més difícil

L'arribada d'Armoni Brooks és la sèptima de l'estiu després de la desbandada de nou jugadors des que va acabar la temporada 2025/2026

El club ha dut a terme una reconstrucció lògica i amb noms il·lusionants més orientada al joc exterior, i ara ha de posar la cirereta amb un interior modern i amb talent

Trendon Watford era el nom perfecte amb eixos requisits, però el mateix jugador ha frenat l'eufòria

El València Basket anuncia tres partits de pretemporada

El València Basket anuncia tres partits de pretemporada / LEVANTE TV

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Rafa Jarque

València

Armoni Brooks ha sigut l'últim jugador a sumar-se al nou projecte de València Basket amb Xavi Albert al capdavant. El conjunt taronja, en una hàbil maniobra de mercat, va tancar en temps rècord la incorporació d'un dels jugadors més cobejats a Europa, pel qual també sospirava, sense anar més lluny, el Reial Madrid de Pedro Martínez.

L'escorta texà és una peça il·lusionant per a una plantilla la reconstrucció de la qual necessitava precisament d'això, d'il·lusió després de la desbandada de jugadors d'un equip que va aconseguir la glòria amb el doblet de Superlliga i Lliga Endesa, i la classificació, per primera vegada en la seua història, a la Final Four d'Eurolliga. Als seus 28 anys, Brooks arriba al Roig amb la millor edat possible i per a reforçar el joc exterior de l'equip de Xavi Albert.

Set arribades per a nou eixides

Després d'este últim moviment ja confirmat per València Basket, són un total de 7 arribades per a suplir les 9 eixides que s'han produït des del final de la temporada 2025/26. Una revolució quasi total. Darius Thompson, Isaac Nogués, Braxton Key, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio i Matt Costello han sigut els jugadors que han fet les maletes, mentres que les cares noves són Gonzalo Corbalán, TJ Shorts, Dylan Osetkowski, Mario Saint-Supéry, Mo Gueye, Lucas Marí i Armoni Brooks.

Així, la direcció esportiva de València Basket ja ha completat bona part de la seua reconstrucció, però encara falta la cirereta. Una cirereta que sembla destinada a un jugador de caràcter interior, que reforça especialment la posició d'ala-pivot, que és ara mateix la que menys efectius sembla tindre.

Armoni Brooks viene de hacer una buena temporada en Milán

Armoni Brooks ve de fer una bona temporada a Milà / Olimpia Milan

Trendon Watford és l'escollit?

Després del fitxatge d'Armoni Brooks, la il·lusió de l'afició taronja es va multiplicar després que Donatas Urbonas, el major especialista del mercat europeu del bàsquet, donara pràcticament per tancat l'acord entre València Basket i Trendon Watford, un talentós jugador que ha jugat l'última temporada en els Philadephia 76ers de l'NBA i que suposaria un altre reforç d'absolut luxe per a la posició de 3-4 per a Xavi Albert. No obstant això, hores després el jugador va publicar un missatge en el seu compte oficial de Twitter que va frenar qualsevol eufòria. "Notícies falses, xics... no vos cregueu tot el que vegeu", deia el missatge. L'estatunidenc no entra en detalls, per la qual cosa es desconeix si es referix al fet que encara no hi ha acord o si descarta definitivament fitxar per València BC.

Trendon Watford

Trendon Watford / Philadelphia 76ers

A per la peça definitiva

Siga Trendon Watford o no, València Basket està a un moviment de completar la seua reconstrucció, encara que més avant puga haver-hi altres operacions a priori més menudes. Hui dia, la confecció de la plantilla queda de la manera següent:

TJ Shorts / Saint-Supéry / Cárdenas

Brooks / Moore / Corbalán / Marí

Taylor / Watford / Puerto

Osetkowski / Gueye

Reuvers / Sako / Sima

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Una confecció comptant que diversos jugadors, com és el cas de Cárdenas, Taylor o Reuvers, entre altres, tenen la polivalència suficient per a cobrir més d'una posició dins de la pista. En qualsevol cas, la direcció esportiva continua tancant carpetes de la taula taronja i afronta en estos moments l'última: la del fitxatge d'un interior modern i amb talent que faça un altre salt competitiu en el roster i faça créixer més encara la il·lusió en el nou projecte.

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Fuente: Superdeporte

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