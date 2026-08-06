Una experta acostarà a Gilet la ciència i la història dels eclipsis
Una investigadora en el Centre d'Astrobiologia de la Universitat d'Alcalá serà l'encarregada de donar totes les claus de l'històric esdeveniment astronòmic del pròxim dimecres
Les claus de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost es desgranaran este cap de setmana a Gilet en una xarrada divulgativa organitzada per l'ajuntament amb motiu d'este esdeveniment astronòmic d'especial interés que marcarà l'inici d'una sèrie d'eclipsis visibles des d'Espanya durant els pròxims anys.
La sessió permetrà descobrir què són els eclipsis, com es produïxen i quina és la ciència que explica estos fenòmens astronòmics. A més, oferirà un recorregut per la forma en què els eclipsis han sigut interpretats al llarg de la història i com han quedat reflectits en l'art i la cultura.
La xarrada serà impartida per Carmen Haukes San Lázaro, estudiant de doctorat del Centre d'Astrobiologia (CAB, CSIC-INTA), adscrit a la Universitat d'Alcalá (UAH), dins del programa de doctorat en Investigació Espacial i Astrobiologia.
La seua investigació es desenrotlla en el grup Mundos Lejanos, dedicat a la busca d'exoplanetes i altres cossos celestes fora del Sistema Solar, participant en projectes científics com TROY i KOBE. Compta amb un grau en Enginyeria Aeroespacial per la Universitat Politècnica de Madrid i posseïx un màster en Ciències i Tecnologies de l'Espai per la Universitat d'Alcalá. Així mateix, ha realitzat estades formatives al Centre d'Operacions i Suport a Usuaris de l'Estació Espacial Internacional (E-USOC) i al Centre Europeu d'Operacions Espacials (ESOC) de l'Agència Espacial Europea (ESA), a Alemanya.
Trio d'eclipsis
Un dels blocs principals de la xarrada estarà dedicat al denominat trio d'eclipsis que podrà observar-se des d'Espanya en els pròxims anys. Durant la conferència s'explicarà com preparar-se per a observar-los de manera segura, quines característiques tindrà l'eclipsi del 12 d'agost i quines activitats s'han organitzat amb motiu d'este important esdeveniment astronòmic.
Amb esta iniciativa, l'Ajuntament de Gilet aposta per acostar la ciència i l'astronomia a la ciutadania mitjançant una activitat divulgativa que, segons expliquen des del consistori, "permetrà comprendre millor un dels fenòmens astronòmics més esperats d'este estiu i preparar-se per a observar-lo de manera segura".
La conferència tindrà lloc este dissabte 8 d'agost, a les 20.00 hores, a la Sala de Conferències del Monestir de Sant Esperit, amb entrada lliure fins a completar l'aforament.
El consistori convida veïns, visitants i aficionats a l'astronomia a assistir a esta conferència, que servirà com a avantsala de l'eclipsi solar del 12 d'agost i contribuirà a fomentar l'interés per la ciència i l'observació del cel.
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