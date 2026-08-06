Gandia aprova la seua primera ordenança reguladora del padró sense al·legacions de l'oposició
El regidor Adrià Vila lamenta que «qui durant mesos ha reclamat una norma té també l'oportunitat i la responsabilitat de contribuir a millorar-la»
El PP respon que les aportacions les van fer a l'inici del procés, i el govern local no les ha tingudes en compte
Gandia ja ha aprovat definitivament la seua primera ordenança reguladora del padró municipal d'habitants, una vegada finalitzat el període d'informació pública sense que s'hagen presentat al·legacions. Amb esta norma, Gandia disposa per primera vegada d'un marc jurídic específic que permetrà reforçar la gestió del padró municipal, homogeneïtzar els criteris d'actuació, incrementar la seguretat jurídica i dotar els servicis municipals d'una ferramenta adaptada a les necessitats actuals de la ciutat.
El regidor Adrià Vila va destacar en roda de premsa que, a més, és "un pas important en la modernització de la seua administració, és una norma fruit de molts mesos de treball tècnic i jurídic, elaborada amb rigor i amb un únic objectiu: millorar la gestió municipal i oferir més garanties tant a la ciutadania com la mateixa administració».
L'ordenança, com ja va informar este periòdic, desenrotlla un marc regulador específic per al padró municipal, consolida els mecanismes de comprovació i verificació previstos per la legislació vigent i dota l'ajuntament d'una major seguretat jurídica en un dels procediments administratius més rellevants per a qualsevol administració local.
«Esta ordenança demostra que és possible abordar qüestions especialment sensibles des del rigor jurídic, la responsabilitat institucional i el treball tècnic. El nostre objectiu mai ha sigut generar alarma, sinó oferir millors ferramentes perquè el padró reflectisca la realitat i es gestione amb totes les garanties legals», va assegurar Vila.
El regidor també va fer balanç del "treball diari" que es fa per a depurar el padró municipal. Així, des de l'inici de la legislatura, s'han revisat i depurat vora 4.900 empadronaments "gràcies al control i la detecció de duplicitats, documents caducats i altres situacions irregulars".
L'aprovació definitiva deixa, a més, un fet polític que, segons Vila, mereix una reflexió. «Durant més d'un any, el Partit Popular i Víctor Soler van convertir el padró en un dels principals eixos del seu discurs polític. Van reclamar una ordenança, van exigir més controls i van afirmar que era una prioritat per a la ciutat. No obstant això, quan es va obrir el període d'exposició pública precisament per a presentar propostes i millorar el text, no van registrar ni una sola al·legació».
«Respectem el paper de l'oposició, però creiem que la política també consistix a aportar, quan n'hi ha, els mecanismes per a fer-ho. Qui durant mesos reclama una norma té també l'oportunitat i la responsabilitat de contribuir a millorar-la».
El regidor va concloure assegurant que «amb esta aprovació, Gandia deixa de debatre sobre la necessitat de regular el padró i passa a disposar d'una ferramenta jurídica sòlida que reforça el control, la seguretat jurídica i l'eficàcia administrativa. Eixe continuarà sent el camí d'este govern: menys soroll, més treball; menys confrontació, més solucions útils per als veïns de Gandia».
Resposta del PP
Al respecte, el regidor popular Vicent Gregori va comentar que l'ordenança "arriba tard i sense incorporar cap de les propostes plantejades pel PP". Gregori va recordar que el PP va presentar les seues aportacions abans fins i tot que començara la redacció de l'ordenança, dins del grup de treball constituït per a abordar esta qüestió.
Per part seua, el portaveu, Víctor Soler, es va comprometre a, si governa en 2027, "tornar a aplicar filtres en el padró municipal, s'acabarà la barra lliure d'empadronaments i recuperarem els mecanismes que aportaven seguretat i permetien comprovar la legalitat i veracitat de les inscripcions".
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