L'Alzira FS continua sense saber en quina categoria jugarà un mes abans de l'inici de la lliga
Sense calendari oficial ni decisió ferma de la federació sobre el CD Xota, el club assumix la Segona Divisió, però guarda cautela davant un possible salt a la màxima categoria
A poc més d'un mes perquè comence la lliga, l'Alzira FS encara no sap en quina categoria jugarà. Pels fets que se succeïxen va assimilant que serà en Segona Divisió, encara que no descarten que puga tornar a ser en Primera.
La Federació Espanyola no s'hi pronuncia amb claredat. De fet, no s'hi pronuncia. El 15 de juliol no va comunicar al CD Xota que la seua inscripció no era correcta i que havia d'esmenar-la, com sí que va fer amb altres equips. Van passar els cinc dies naturals que va donar de demora i l'RFEF va continuar sense resoldre la situació. Mentrestant, un grup d'aficionats navarresos, la plataforma Sentimiento Verde, es va presentar públicament per a portar les regnes del club malgrat que el Xota acabava d'estrenar president, Javier Baigorri, home de confiança del nou propietari Ramón Lázaro. El club d'Irurtzun ha anat presentant entrenador i jugadors i el dimecres es va fer efectiu el canvi de directiva.
A Alzira es pensa que la federació ha estat donant temps als navarresos per a reorganitzar-se i que els riberencs seguiran en Segona Divisió. Si això passa, Braulio té l'equip confeccionat i ha començat els entrenaments. No obstant això, esta indefinició de l'RFEF està causant problemes organitzatius no sols als alzirencs, sinó a la resta d'equips de Segona. Com que tampoc ha resolt el cas Ribera Navarra, del qual també és propietari Ramón Lázaro, no ha sortejat el calendari de la categoria de Plata i no poden programar desplaçaments per a aprofitar vols més econòmics, per exemple.
Cinc dies per a recórrer
Si es donara el cas que el jutge únic de competició ascendira l'Alzira, s'hauria d'incorporar a correcuita un parell de jugadors, almenys, que donaren més consistència a l'equip. A més, estos han d'adaptar-se al mètode de joc de Braulio, que requerix una llarg període d'entrenaments. A més, segons el periodista especialitzat en futbol sala, Gustavo Muñana, si el jutge deixa el Xota fora de Primera, encara tindrien cinc dies per a recórrer la decisió.
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