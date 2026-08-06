Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

L'Alzira FS continua sense saber en quina categoria jugarà un mes abans de l'inici de la lliga

Sense calendari oficial ni decisió ferma de la federació sobre el CD Xota, el club assumix la Segona Divisió, però guarda cautela davant un possible salt a la màxima categoria

Una jugada de Yunii en una imatge d'arxiu.

Una jugada de Yunii en una imatge d'arxiu. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Chordà

Alzira

A poc més d'un mes perquè comence la lliga, l'Alzira FS encara no sap en quina categoria jugarà. Pels fets que se succeïxen va assimilant que serà en Segona Divisió, encara que no descarten que puga tornar a ser en Primera. 

La Federació Espanyola no s'hi pronuncia amb claredat. De fet, no s'hi pronuncia. El 15 de juliol no va comunicar al CD Xota que la seua inscripció no era correcta i que havia d'esmenar-la, com sí que va fer amb altres equips. Van passar els cinc dies naturals que va donar de demora i l'RFEF va continuar sense resoldre la situació. Mentrestant, un grup d'aficionats navarresos, la plataforma Sentimiento Verde, es va presentar públicament per a portar les regnes del club malgrat que el Xota acabava d'estrenar president, Javier Baigorri, home de confiança del nou propietari Ramón Lázaro. El club d'Irurtzun ha anat presentant entrenador i jugadors i el dimecres es va fer efectiu el canvi de directiva.  

A Alzira es pensa que la federació ha estat donant temps als navarresos per a reorganitzar-se i que els riberencs seguiran en Segona Divisió. Si això passa, Braulio té l'equip confeccionat i ha començat els entrenaments. No obstant això, esta indefinició de l'RFEF està causant problemes organitzatius no sols als alzirencs, sinó a la resta d'equips de Segona. Com que tampoc ha resolt el cas Ribera Navarra, del qual també és propietari Ramón Lázaro, no ha sortejat el calendari de la categoria de Plata i no poden programar desplaçaments per a aprofitar vols més econòmics, per exemple. 

Noticias relacionadas

Cinc dies per a recórrer

Si es donara el cas que el jutge únic de competició ascendira l'Alzira, s'hauria d'incorporar a correcuita un parell de jugadors, almenys, que donaren més consistència a l'equip. A més, estos han d'adaptar-se al mètode de joc de Braulio, que requerix una llarg període d'entrenaments. A més, segons el periodista especialitzat en futbol sala, Gustavo Muñana, si el jutge deixa el Xota fora de Primera, encara tindrien cinc dies per a recórrer la decisió.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
  2. Oliva demana una ajuda del 2 % cultural per a finançar la compra de més cases de l'antic Palau dels Centelles
  3. El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
  4. Catorze municipis de la Ribera oferixen un 100 % de visibilitat de l'eclipsi solar
  5. Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
  6. Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
  7. La Unió preveu una collita de cítrics de 2,59 milions de tones, la segona més baixa en vint anys
  8. Torna la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclisme

Educació amplia quasi huit milions el finançament per a reformar deu centres educatius a la Comunitat Valenciana

Educació amplia quasi huit milions el finançament per a reformar deu centres educatius a la Comunitat Valenciana

Aemet ho confirma: la visibilitat de l'eclipsi serà "bona" en molts punts de la Comunitat Valenciana

Aemet ho confirma: la visibilitat de l'eclipsi serà "bona" en molts punts de la Comunitat Valenciana

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent

El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent

Ismael Serrano esgota en una setmana el 75 % de les entrades de platea per al seu concert d'Ontinyent

Ultimàtum del València CF a André Almeida

L'alta velocitat ferroviària perd un 15 % dels seus usuaris en la primera mitat de l'any

L'alta velocitat ferroviària perd un 15 % dels seus usuaris en la primera mitat de l'any

El Llevant UE condiciona el solar de Natzaret, amb el projecte de ciutat esportiva aparcat 'sine die'

El Llevant UE condiciona el solar de Natzaret, amb el projecte de ciutat esportiva aparcat 'sine die'
Tracking Pixel Contents