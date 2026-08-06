Eclipsi
Més de mil euros per veure l'eclipsi en alta mar
La busca d'una experiència única per a veure l'eclipsi solar en la mar dispara els preus del lloguer de vaixells a València
En esta vida hi ha coses que no tenen preu. Veure un eclipsi solar pujat a un vaixell que navega pel Mediterrani en el moment de la desaparició total del sol sí que el té, més de mil euros. Es tracta d'un record difícil d'esborrar de la memòria, però que moltes persones estan disposades a viure i experimentar per una vegada en la seua vida, i tant els propietaris dels vaixells com les empreses de lloguer en són ben conscients. Des de fa mesos, moltes persones busquen, la gran majoria sense èxit, un lloc on veure l'eclipsi en alta mar, una obsessió que ha arribat al punt de fregar les quatre xifres per llogar una embarcació.
Els vaixells a València són limitats, pertanyen a empreses o particulars i tenen preus que resulten abusius per a la gran majoria de persones. Fins a mil euros és el que s'ha arribat a pagar per a aconseguir el privilegi, o el capritx, de veure el fenomen astronòmic des d'alta mar, un cost que pot semblar alt, però hi ha gent disposada a pagar-lo per a endur-se una imatge irrepetible.
Els tres zeros no són la norma a l'hora d'arrendar una embarcació, però sí un cas característic del punt al qual s'està disposat a arribar per seguir l'esdeveniment de la forma més curiosa possible. El preu no sols depén de l'embarcació que es lloga, sinó que també inclou diversos tipus d'extres que es poden sumar per a augmentar els preus, entre els quals es troben la possibilitat de tindre barra lliure, un sopar posterior o un servici que incloga un guia especialitzat en astronomia.
Poca disponibilitat des de principis d'any
Els preus no han sigut cap mena d'impediment per a aquells que anhelaven veure l'eclipsi surant enmig de la mar. Diverses empreses de lloguer de vaixells asseguren que no compten amb embarcacions disponibles des de fa ja diversos mesos. El període de temps varia segons l'empresa, però són diverses les que afirmen que van començar l'any amb una disponibilitat molt escassa d'embarcacions per al dia 12 d'agost.
D'altra banda, aquells servicis que continuen disponibles no acaben d'encaixar amb el que sol·liciten molts dels potencials clients, que encara mantenen l'esperança a trobar alguna cosa, o no compten amb llicència per a eixir a la mar durant les hores que dura l'eclipsi degut a l'escassa llum que hi haurà. És el cas de les embarcacions que no necessiten un capità amb llicència, però que tan sols poden navegar durant l'estona en què la llum solar és suficient.
Un altre dels factors que influïxen notablement en el preu final es troba en els tipus de reserva. No és el mateix cas llogar un vaixell de manera privada per unes hores, o un dia sencer, que reservar una plaça en una embarcació que farà una travessia per a veure l'eclipsi. Un altre dels servicis per als quals queda poca disponibilitat és este, viatges amb vaixell en el qual cap un nombre determinat de persones i la reserva és inferior. Les empreses que busquen completar les seues embarcacions menys privades amb altres grups de persones. Un veler de sis places que tan sols en té dos reservades té espai per a quatre persones més, que pel preu de cent euros per client podrien pujar a un viatge que tindria una duració pròxima a les dos hores.
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