Un municipi valencià oferix vivenda gratis per a qui es faça càrrec del bar
La iniciativa municipal, secundada pel CDR Alt Maestrat, pretén frenar la despoblació i revitalitzar la vida en la localitat
Marta Solsona
Durant bona part de l'any, Bel, pedania de Rossell, compta amb només una trentena d'habitants, però a l'estiu, durant les festes i els caps de setmana, la població augmenta considerablement, per la qual cosa el bar es convertix en un punt de trobada indispensable per a veïns i visitants.
No obstant això, el local va quedar buit després que els anteriors arrendataris en deixaren la gestió fa a penes unes setmanes, i, des de llavors, l'Ajuntament treballa per a trobar un nou responsable que permeta reobrir com més prompte millor l'establiment.
Servici essencial
L'alcalde de Rossell, Evaristo Martí, explica que l'objectiu principal de l'Ajuntament no és obtindre un benefici econòmic amb el lloguer, sinó garantir la continuïtat del servici. Per això, les condicions econòmiques són flexibles i el preu de l'arrendament es negociarà directament amb la persona interessada. "L'important és que el bar torne a obrir", resumix el primer edil.
A més, el local està completament equipat i disposa de cuina, per la qual cosa pot començar a funcionar pràcticament des del primer moment una vegada trobe nous gestors.
"Volem que qui vinga conega tant els avantatges com les dificultats perquè prenga una decisió conscient"
Vivenda gratuïta
A més del negoci, l'Ajuntament posa a la disposició dels futurs responsables una vivenda sense cost. Es tracta d'una casa que ja ha estat habitada anteriorment i que reunix les condicions necessàries per a viure-hi, encara que el consistori reconeix que pot requerir xicotetes millores o adaptacions. L'objectiu és facilitar la instal·lació d'una persona o una família que vulga fixar la seua residència a Bel mentres gestiona l'establiment.
No obstant això, Martí també insistix que els qui s'interessen per l'oferta han de conéixer la realitat del municipi abans de fer el pas, ja que Bel es troba a uns 11 quilòmetres de Rossell, on es concentren la majoria de servicis i comerços, per la qual cosa el proveïment del negoci o qualsevol gestió quotidiana requerix desplaçaments habituals. "Volem que qui vinga conega tant els avantatges com les dificultats perquè prenga una decisió conscient", explica.
A canvi, els qui aposten per este projecte trobaran un entorn natural privilegiat, tranquil·litat i una qualitat de vida lligada al medi rural. L'alcalde assegura que el bar sempre ha comptat amb un bon acolliment entre veïns i visitants, i confia que torne a convertir-se en un punt de trobada per a la pedania.
Frenar la despoblació
La busca de nous gestors es realitza amb el suport del Centre de Desenrotllament Rural (CDR) Alt Maestrat, que col·labora amb l'Ajuntament de Bel i l'associació de veïns a través de la plataforma Volver al Pueblo. Esta oficina de vivenda rural ajuda a connectar persones interessades a instal·lar-se en municipis de l'interior amb oportunitats d'ocupació, negocis i vivenda, contribuint a combatre la despoblació i afavorir l'arribada de nous habitants a pobles menuts com Bel.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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