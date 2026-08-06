Preus desorbitats per a veure l'eclipsi amb barca a l'Albufera: fins a 2.000 euros per quatre persones
Amb la majoria de places esgotades des de fa mesos, les empreses han disparat les tarifes dels últims bitllets disponibles davant l'al·luvió de sol·licituds d'última hora per a presenciar el fenomen astronòmic des d'este enclavament privilegiat
A una setmana que es produïsca un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle, l'expectació per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost no deixa de créixer. Ningú vol perdre's el que ja s'ha convertit en el gran esdeveniment de l'estiu i l'interés massiu per presenciar este fenomen històric des de València -un dels punts privilegiats per a la seua observació- no sols ha generat preocupació entre les administracions públiques, sinó que també ha disparat el preu de les reserves d'hotels, terrasses i embarcacions.
Un dels enclavaments més cotitzats de la capital és l'Albufera de València, on els més ressagats tracten ara d'aconseguir un lloc en alguna de les embarcacions que navegaran durant l'eclipsi. Volen contemplar un espectacle que a penes durarà noranta segons, però que tardarà dècades a repetir-se a Espanya amb estes característiques. No obstant això, amb la majoria de les places esgotades des de fa mesos, les poques companyies que encara disposen de vacants estan aprofitant l'al·luvió de sol·licituds per a fixar preus que, en alguns casos, multipliquen amb escreix les tarifes habituals.
De l'abús a l'oportunitat
Si normalment els passejos amb barca per a contemplar la posta de sol en l'Albufera costen entre 7 i 12 euros per persona, depenent de l'empresa i del tipus d'embarcació contractada, els preus per a la vesprada de l'eclipsi s'han disparat fins als 50 euros per passatger, segons ha pogut confirmar Levante-EMV. Una autèntica ganga en comparació als 2.000 euros per una embarcació per a un màxim de quatre persones que arriben a demanar algunes companyies VIP. Estes empreses venen una experiència "exclusiva i molt limitada" que inclou trasllats des de València, berenar, sopar i l'acompanyament d'un guia naturalista expert.
Esta situació ha generat tot tipus de reaccions entre els barquers, dividits entre els qui consideren que estos preus són "un abús" i els qui els defenen com el cost d'una experiència inoblidable. Els més crítics creuen que l'encariment dels passejos amb motiu de l'eclipsi pot "tacar la imatge" del sector. En el costat oposat, altres professionals sostenen que es tracta d'una oportunitat de negoci, i justifiquen les pujades apel·lant a la "llei de l'oferta i la demanda".
En el que sí que coincidixen tots és que part d'este increment respon als servicis addicionals que s'oferiran eixe dia. A més, per a adaptar-se a les restriccions de mobilitat anunciades per l'Ajuntament de València, que tallarà al trànsit la CV-500, la carretera del Saler que dona accés a l'Albufera, a partir de les 18.00 hores per a evitar grans aglomeracions, les empreses han hagut de modificar els seus horaris i citar abans els clients.
Com a conseqüència, els passejos previstos per a la vesprada del 12 d'agost tindran una duració aproximada de dos hores, quan habitualment oscil·len entre els 45 i els 60 minuts.
Sense places des de desembre
En línies generals, totes les empreses consultades per este diari reconeixen haver incrementat els preus per al dia de l'eclipsi, encara que matisen que es tracta d'una pujada "lleu", motivada per la major duració del servici. "Es tracta d'un fet extraordinari i farem més hores, per tant, és normal que cobrem un plus", afirma un dels empresaris consultats per Levante-EMV, que preferix mantindre l'anonimat per a evitar represàlies.
Si és el cas, la tarifa fixada ha sigut de 12 euros per persona. "Normalment cobrem 7 euros i dura una hora. El dia de l'eclipsi el passeig durarà dos hores, per la qual cosa pensem que el lògic és cobrar el doble per fer el doble de temps", explica. L'empresari assegura haver rebut un autèntic al·luvió de sol·licituds per a eixa jornada, una demanda que es ve acumulant des de fa mesos. "Nosaltres tenim nou barques amb capacitat per a 32 persones cada una i ho tenim tot ple des de fa dos mesos", diu.
Una situació que es repetix en la resta d'empreses que operen en la zona. "Hem hagut de dir que no a més de 500 persones", assegura un altre barquer de l'Albufera, que ja va esgotar les 75 places que oferia el mes de desembre passat. Si és el cas, el preu ha sigut de 15 euros per persona per un passeig de dos hores amb ulleres homologades incloses. El problema, admet, "és que, com que tot són empreses privades i no hi ha cap conveni, cada una ha cobrat el que ha volgut, i com hi ha tanta demanda, se'n passen i la gent pica".
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