Índexs de producció industrial
La producció industrial accelera el seu avanç al juny fins al 3,8 % i suma quatre mesos d'alces
La producció industrial augmenta en dotze comunitats autònomes i només retrocedix en cinc durant juny
Europa Press
L'índex general de producció industrial (IPI) va pujar un 3,8 % al juny en relació al mateix mes de 2025, accelerant en 3,3 punts l'avanç que va experimentar al maig, segons ha informat este dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Amb l'increment interanual de juny, el més pronunciat des del mes d'abril passat (+4,4 %), la producció industrial encadena quatre mesos consecutius d'ascensos.
La pujada de la producció industrial al juny va ser resultat dels avanços registrats en la producció dels béns intermedis (+5,7 %), l'energia (+4,6 %), béns d'equip (+3,1 %) i béns de consum no durador (+1,8 %). Per contra, els béns de consum durador van retallar la seua producció un 0,5 % interanual.
Per branques d'activitat, els majors ascensos interanuals de la producció es van donar en indústries extractives (+35 %), fabricació de material i equip elèctric (+18,8 %) i fabricació d'un altre material de transport (+11,5 %).
Per contra, els majors descensos interanuals de la producció al juny es van produir en la indústria del cuir i el calçat (-25,6 %), fabricació de vehicles de motor (-4,3 %) i confecció de peces de vestir (-4 %).
Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va pujar un 1,1 % interanual al juny, taxa dos punts inferior a la del mes previ. Amb este increment, s'encadenen també quatre mesos consecutius d'alces interanuals en la sèrie desestacionalitzada, sent el de juny el més moderat dels quatre.
En els sis primers mesos de l'any, la producció industrial ha augmentat una mitjana de l'1,1 % respecte al mateix període de 2025, destacant els retrocessos de la indústria del cuir i el calçat (-17 %) i de la confecció de peces de vestir (-10,4 %).
Dotze comunitats eleven la seua producció industrial
La producció industrial va augmentar al juny en taxa interanual en dotze comunitats autònomes i va baixar en cinc, especialment a Astúries i Navarra, les dos amb un descens del 7,7 %.
Per part seua, entre les dotze regions que van registrar ascensos en la producció, els més pronunciats van ser els de Castella-la Manxa (+12,4 %), Madrid (+9,9 %) i Castella-la Manxa (+9,2 %).
Descens mensual del 0,7 %
En termes mensuals (juny sobre maig) i dins de la sèrie corregida d'estacionalitat i calendari, la producció industrial va baixar un 0,7 %, en contrast amb l'augment de l'1 % registrat al maig.
Per sectors, l'energia va presentar el major avanç mensual, del 2,5 %, mentres que els béns d'equip van registrar la major retallada (-1,6 %).
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