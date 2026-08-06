València injecta dos milions en el velòdrom per a acollir el Campionat d'Europa d'Atletisme en Pista Coberta
Les noves obres s'escometran per a adaptar la instal·lació a les exigències de la competició continental
Es construirà un edifici modular prefabricat annex que servirà com a zona de calfament per als atletes
L'Ajuntament de València continua avançant en la preparació del Palau Velòdrom Lluís Puig de cara a la celebració del Campionat d'Europa d'Atletisme en Pista Coberta 2027, que reunirà a la ciutat els millors atletes del continent. Per a això, el consistori ha posat en marxa una nova bateria d'actuacions que permetran continuar modernitzant la instal·lació i adaptar-la a les necessitats organitzatives i tècniques del campionat. “Més de 20 anys després, la nostra ciutat tornarà a acollir una competició d'alt nivell com és el Campionat Europeu d'Atletisme, una cita única que torna a València en gran”, ha recordat la regidora d'Esports, Rocío Gil.
Este pla d'actuacions suposa un import pròxim als 1,9 milions d'euros, destinats tant a la millora de les infraestructures com a l'actualització dels equipaments esportius i dels servicis del recinte. “Estem fent un esforç econòmic històric per a posar a punt esta instal·lació tan emblemàtica per a la nostra ciutat, que l'any que ve serà la llar dels millors atletes del món i acapararà totes les mirades de l'atletisme internacional”, ha declarat l'edil.
Entre estes destaca la construcció d'un edifici modular prefabricat annex al Palau Velòdrom que servirà com a zona de calfament per als atletes durant el campionat. A més, l'Ajuntament renovarà el sistema de climatització de la instal·lació mitjançant la reposició dels equips existents i escometrà la instal·lació d'un nou paviment esportiu juntament amb la renovació del sistema electrònic d'elevació de les corbes de la pista d'atletisme, que permetrà adaptar la pista a les màximes exigències de la competició internacional.
Actuació els últims anys
Estes actuacions se sumen a les importants millores que l'Ajuntament ha estat desenrotllant durant els últims anys al Palau Velòdrom Lluís Puig dins de la seua estratègia de modernització de les instal·lacions esportives municipals. Entre estes destaquen la renovació de la il·luminació mitjançant tecnologia LED, la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, l'actualització de diferents espais interiors, la modernització dels sistemes de protecció contra incendis i altres intervencions orientades a incrementar la funcionalitat, accessibilitat i sostenibilitat de la instal·lació.
Amb esta nova inversió, l'Ajuntament de València reafirma el seu compromís amb l'organització del Campionat d'Europa d'Atletisme en Pista Coberta 2027, i consolida el Palau Velòdrom Lluís Puig com una instal·lació de referència per a l'atletisme internacional i garantix que el recinte reunisca les millors condicions per a acollir un dels grans esdeveniments esportius que celebrarà la ciutat en els pròxims anys.
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