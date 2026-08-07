Previsió meteorològica
Aemet ho confirma: la visibilitat de l'eclipsi serà "bona" en molts punts de la Comunitat Valenciana
L'agència oferirà dos butlletins diaris a partir de hui i quatre a partir de dilluns amb actualitzacions constants
"La visibilitat serà bona en molts punts de la Comunitat Valenciana durant l'eclipsi". Així ho ha explicat el cap de Climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), José Ángel Núñez, en declaracions a la cadena Ser este divendres al migdia. Les previsions indiquen que es formaran núvols a l'interior durant la vesprada del dimecres, però que estes s'aniran dissipant a mesura que avancen les hores. No obstant això, encara que queden restes de nuvolositat en el moment pic, la posició baixa del sol permetrà que la "visibilitat siga bona, encara que queden restes de núvols alts".
La meteorologia és un dels condicionants que podria impedir observar adequadament l'eclipsi total de sol, un fenomen inèdit a la Comunitat Valenciana des de 1905. Un factor clau serà el de l'estabilitat atmosfèrica que permetrà que la visibilitat siga bona. És el que diuen hui dia les previsions, com ha remarcat diverses vegades Núñez. Els pronòstics de l'Aemet s'aniran actualitzant contínuament. Des de hui i fins al diumenge, l'agència emetrà un parell de butlletins diaris i, a partir del dilluns, se'n duplicarà el nombre i hi haurà quatre actualitzacions diàries. A més, l'informe meteorològic estarà disponible en el visor d'eclipsis creat pel Govern. El primer, emés este divendres a les 12.37 hores, indica que en l'est peninsular es poden produir "núvols d'evolució a les muntanyes, que poden portar amb si alguna tempesta o ruixat aïllat poc important".
El visor meteorològic de l'Aemet també mostra hui la baixa nuvolositat prevista a la Comunitat Valenciana per al moment de l'eclipsi que se situarà entre un 10 i un 20 % de possibilitats en tota la mitat nord de l'autonomia, la zona on es podrà observar l'eclipsi íntegrament.
Altres condicionants seran les temperatures màximes i el risc d'incendis. Quant a les primeres, es preveuen fins a 36 graus a l'interior i 32 o 33 en el litoral. Això dispara el risc a patir colps de calor perquè cal recordar que les zones d'observació de l'eclipsi són justament espais a ple sol i amb poca ombra. A l'hora de l'eclipsi s'espera que "les temperatures hagen descendit en general entre dos i cinc graus respecte als valors màxims", afig l'informe. Quant a la segona qüestió, la del foc, una de les quals més preocupa a la Generalitat Valenciana, es preveu un risc "molt alt o extrem" en tota la província de Castelló i a l'interior de la de València, les dos zones on millor es veurà l'eclipsi.
Informe des de maig
L'agència va publicar al maig un estudi estadístic sobre la freqüència de la nuvolositat en la península Ibèrica per a les dates de l'eclipsi analitzant l'ocorregut en els últims 16 anys. Això no és en si una predicció, sinó una anàlisi de les probabilitats. En principi en tot el litoral i prelitoral de la Comunitat Valenciana hi ha una probabilitat entre el 50 i el 65 % que l'estat del cel siga poc nuvolós o clar. En les zones de l'interior de les províncies de Castelló es reduïx a entre un 30 i 50 % de probabilitats, mentres que en molts punts de la costa es dispara esta possibilitat fins a un 80 %. És a dir que, tenint en compte les dades meteorològiques de l'última dècada i mitja, hi ha cabuda per a un cert optimisme.
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