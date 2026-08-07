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Crisi migratòria

Compromís porta a la Fiscalia les declaracions del dirigent de Vox que parlava de "caçar" els migrants de Ceuta

Ibáñez reclama investigar el dirigent de Vox per considerar que les seues declaracions alimenten un clima d'hostilitat cap als migrants

Arxiu - El diputat de VOX José María Figaredo.

Arxiu - El diputat de VOX José María Figaredo. / Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

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Europa Press

MADRID

El diputat de Compromís al Congrés, Alberto Ibáñez, adscrit al grup parlamentari de Sumar, ha presentat un escrit en la Fiscalia del Tribunal Suprem perquè s'investigue per un suposat delicte d'odi el secretari general del grup de Vox al Congrés, José María Figaredo, que va parlar de "caçar" i "pescar" els migrants arribats a Ceuta en l'entrada massiva de la setmana passada.

Ibáñez es fa ressò d'eixes declaracions de Figaredo en entrevistes en televisió afirmant que "calia caçar d'un en un els migrants arribats a Ceuta" i considera "alarmant" que, malgrat la gravetat d'eixes paraules, la Fiscalia no hi haja actuat.

"Les declaracions del senyor Figaredo també poden suposar un acompanyament a l'acció de la violència amb actuacions que fomenten una cultura d'enfrontament i confrontació civil lligada a l'activitat dels terroristes", argumenta el diputat de Compromís.

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A parer seu, "l'extrema dreta busca deshumanitzar les persones migrants, particularment les menors d'edat, i incrementar un clima hostil que pot derivar en pitjors episodis de violència". "Urgix frenar en sec la violència i l'odi orquestrats per Vox i els seus satèl·lits més neofeixistes", proclama.

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