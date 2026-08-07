Educació amplia quasi huit milions el finançament per a reformar deu centres educatius a la Comunitat Valenciana
La Conselleria finalment destinarà quasi 50 milions d'euros a la millora d'una desena de col·legis i instituts públics
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha aprovat ampliar el finançament dedicat a la construcció i reforma de deu centres educatius de la Comunitat Valenciana quasi huit milions d'euros més del que corresponia en un principi. L'increment total destinat a la restauració d'estos centres arriba a una xifra pròxima als cinquanta milions d'euros després de l'augment del finançament, que serà rebuda pels ajuntaments.
A la província de València, a Estivella, el CEIP El Braçal incrementa el finançament en 1.098.682 euros; a Almoines, al CEIP El Castell es destinaran 911.975 euros més; a Puçol, el CEIP Jaume I veu incrementat el finançament en 524.563 euros addicionals; a Sagunt, l'IES núm. 5 Altos Hornos rebrà 132.568 euros més; a Canals, per al CEIP José Molla, l'increment és de 583.458 euros, i l'IES Sivera Font veu incrementada la delegació de competències en 333.389 euros; finalment, el CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard rebrà 889.185 euros addicionals.
A la província de Castelló, a la Vall d'Uixó, el CEIP Lleonard Mingarro veu incrementada la delegació en 472.962 euros. Finalment, a la província d'Alacant, a Catral, el CEIP núm. 2 rebrà 1.277.996 euros més, i a Crevillent, el CEIP Rector Francisco Mas, 1.755.931 euros addicionals.
Quasi la totalitat dels expedients es troben actualment en fase de tramitació, amb la proposta de modificació de la delegació de competències ja elaborada i revisada per la Intervenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a l'espera que els respectius ajuntaments l'eleven a ple municipal per a la seua acceptació.
Declaracions sobre l'augment
El director general d'Infraestructures Educatives, José María Larena, ha remarcat la importància de l'ampliació perquè es tracta "d'una mostra més del compromís de la Generalitat amb les famílies valencianes i amb la comunitat educativa", després de les vagues d'educació que es van produir a la fi del curs passat. A més, el director general ha volgut fer èmfasi també en el compromís de la conselleria amb el Pla Edificant, que compta "amb un grau d'execució per damunt del 75 %", un augment considerable respecte als anys del Botànic, quan a penes va arribar al vint per cent
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