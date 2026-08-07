Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Educació amplia quasi huit milions el finançament per a reformar deu centres educatius a la Comunitat Valenciana

La Conselleria finalment destinarà quasi 50 milions d'euros a la millora d'una desena de col·legis i instituts públics

El CEIP El Castell d'Almoines, un dels centres que rebran la subvenció

El CEIP El Castell d'Almoines, un dels centres que rebran la subvenció / Ximo Ferri

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

València

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha aprovat ampliar el finançament dedicat a la construcció i reforma de deu centres educatius de la Comunitat Valenciana quasi huit milions d'euros més del que corresponia en un principi. L'increment total destinat a la restauració d'estos centres arriba a una xifra pròxima als cinquanta milions d'euros després de l'augment del finançament, que serà rebuda pels ajuntaments.

A la província de València, a Estivella, el CEIP El Braçal incrementa el finançament en 1.098.682 euros; a Almoines, al CEIP El Castell es destinaran 911.975 euros més; a Puçol, el CEIP Jaume I veu incrementat el finançament en 524.563 euros addicionals; a Sagunt, l'IES núm. 5 Altos Hornos rebrà 132.568 euros més; a Canals, per al CEIP José Molla, l'increment és de 583.458 euros, i l'IES Sivera Font veu incrementada la delegació de competències en 333.389 euros; finalment, el CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard rebrà 889.185 euros addicionals.

A la província de Castelló, a la Vall d'Uixó, el CEIP Lleonard Mingarro veu incrementada la delegació en 472.962 euros. Finalment, a la província d'Alacant, a Catral, el CEIP núm. 2 rebrà 1.277.996 euros més, i a Crevillent, el CEIP Rector Francisco Mas, 1.755.931 euros addicionals.

Quasi la totalitat dels expedients es troben actualment en fase de tramitació, amb la proposta de modificació de la delegació de competències ja elaborada i revisada per la Intervenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a l'espera que els respectius ajuntaments l'eleven a ple municipal per a la seua acceptació.

Noticias relacionadas

Declaracions sobre l'augment

El director general d'Infraestructures Educatives, José María Larena, ha remarcat la importància de l'ampliació perquè es tracta "d'una mostra més del compromís de la Generalitat amb les famílies valencianes i amb la comunitat educativa", després de les vagues d'educació que es van produir a la fi del curs passat. A més, el director general ha volgut fer èmfasi també en el compromís de la conselleria amb el Pla Edificant, que compta "amb un grau d'execució per damunt del 75 %", un augment considerable respecte als anys del Botànic, quan a penes va arribar al vint per cent

Valencia VLC Manifestación de sindicatos de la enseñanza hasta la Conselleria y posterior reunión para desencallar la huelga de profesores

València. VLC. Manifestació de sindicats de l'ensenyança fins a la Conselleria i posterior reunió per a desencallar la vaga de professors / Daniel Tortajada / LEV

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
  2. Oliva demana una ajuda del 2 % cultural per a finançar la compra de més cases de l'antic Palau dels Centelles
  3. El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
  4. Catorze municipis de la Ribera oferixen un 100 % de visibilitat de l'eclipsi solar
  5. Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
  6. Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
  7. La Unió preveu una collita de cítrics de 2,59 milions de tones, la segona més baixa en vint anys
  8. Torna la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclisme

València acumula més de 5.800 sol·licituds d'empadronament especial pendents de resoldre

València acumula més de 5.800 sol·licituds d'empadronament especial pendents de resoldre

Compromís porta a la Fiscalia les declaracions del dirigent de Vox que parlava de "caçar" els migrants de Ceuta

Compromís porta a la Fiscalia les declaracions del dirigent de Vox que parlava de "caçar" els migrants de Ceuta

Educació amplia quasi huit milions el finançament per a reformar deu centres educatius a la Comunitat Valenciana

Educació amplia quasi huit milions el finançament per a reformar deu centres educatius a la Comunitat Valenciana

Aemet ho confirma: la visibilitat de l'eclipsi serà "bona" en molts punts de la Comunitat Valenciana

Aemet ho confirma: la visibilitat de l'eclipsi serà "bona" en molts punts de la Comunitat Valenciana

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent

El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent

Ismael Serrano esgota en una setmana el 75 % de les entrades de platea per al seu concert d'Ontinyent

Ultimàtum del València CF a André Almeida

Tracking Pixel Contents