Ismael Serrano esgota en una setmana el 75 % de les entrades de platea per al seu concert d'Ontinyent
S'han venut 278 localitats per a l'actuació que el cantautor oferirà el 25 de setembre al Teatre Echegaray dins de la seua gira "Guitarra y voz"
El concert d'Ismael Serrano a Ontinyent ha despertat una gran expectació entre el públic només una setmana després de l'inici de la venda d'entrades. En concret, ja s'han venut 278 localitats per a l'actuació que el reconegut cantautor oferirà el pròxim 25 de setembre al Teatre Echegaray, una xifra que suposa haver cobert ja el 75 % de les entrades disponibles de platea. La resposta del públic confirma així l'interés que ha generat el retorn a Ontinyent d'un dels grans referents de la cançó d'autor a Espanya, deu anys després de la seua anterior actuació a la ciutat. Serrano arribarà al Teatre Echegaray amb la gira “Guitarra y voz”, una proposta de caràcter acústic i més íntim en què la veu i la guitarra compartiran protagonisme amb un repertori que repassarà alguns dels seus temes més coneguts i incorporarà també noves composicions.
El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacat que “la magnífica resposta del públic durant esta primera setmana de venda confirma que Ismael Serrano és un artista molt estimat i esperat a Ontinyent, i que hi ha un gran interés per a gaudir d'una proposta cultural d'este nivell”. Borrell ha remarcat igualment que “estem davant d'un cantautor amb una trajectòria consolidada i un públic molt fidel, i poder comptar amb ell situa Ontinyent en el màxim nivell de la programació musical”. El regidor ha explicat que el format acústic “era precisament el que buscàvem per al seu retorn a la ciutat, perquè permetrà una connexió molt més directa amb el públic i farà del Teatre Echegaray l'escenari ideal per a gaudir de les seues cançons i de la seua capacitat per a compartir reflexions i sentiments”.
L'actuació del 25 de setembre s'emmarca en la programació cultural impulsada per l'Ajuntament d'Ontinyent per a la nova temporada i suposa un nou pas en l'aposta municipal per combinar la presència d'artistes i companyies de reconegut prestigi amb l'activitat cultural generada per les entitats i associacions de la ciutat. “Volem continuar oferint una programació equilibrada i variada, que combine diferents disciplines i propostes i que, al mateix temps, permeta que Ontinyent continue sent un referent cultural per a la ciutadania i per al conjunt de les comarques centrals”, ha assenyalat Borrell, que ha recordat que “la incorporació al programa Platea i la possibilitat d'acollir espectacles i artistes de primer nivell se suma a tota la intensa activitat que desenrotllen durant l'any les entitats culturals locals”.
Les persones interessades a assistir al concert d'Ismael Serrano encara poden adquirir les entrades disponibles a través de la plataforma de venda d'entrades de Caixa Ontinyent i presencialment a la Casa de Cultura - Palau dels Barons de Santa Bàrbara, al preu de 20 euros en entrada anticipada.
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