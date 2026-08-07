Transport
L'alta velocitat ferroviària perd un 15 % dels seus usuaris en la primera mitat de l'any
Ave, Ouigo, Iryo i Avlo accentuen la seua caiguda al juny i sumen sis mesos consecutius de retrocessos
EFE
L'ús del transport ferroviari en alta velocitat, prestat per Ave, Ouigo, Iryo i Avlo, va accentuar la seua caiguda al juny fins al 9,8 % interanual, amb la qual cosa va acumular un retrocés en el conjunt del primer semestre de l'any de més del 15 % en el nombre de passatgers transportats.
Des del gener passat -quan es va produir l'accident d'Adamuz (Còrdova), en el qual van morir 46 persones després del descarrilament d'un tren i la seua col·lisió amb un altre- i fins al final de juny, un total de 18,33 milions de persones van prendre algun tren d'alta velocitat a Espanya.
Segons les dades difoses este divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), eixa xifra és un 15,5 % inferior als 21,69 milions d'usuaris que es van registrar en el primer semestre del 2025.
L'accident d'Adamuz (Còrdova) del passat 18 de gener -en el qual un Alvia de Renfe va xocar amb un tren d'Iryo pel descarrilament d'este últim- ha provocat un descens notable en l'ús de l'alta velocitat des de llavors.
A això se sumen els retards dels trens per les diferents limitacions de velocitat en la xarxa d'alta velocitat imposades per Adif, que han augmentat els temps de viatge, pel tall que va patir la línia d'alta velocitat a Màlaga i per una altra mena d'incidències que fan que els viatgers opten per altres formes de transport.
Des de gener, després de l'accident, les taxes d'evolució del nombre de viatgers han sigut negatives tots i cada un dels mesos: així, al gener van caure el 14 %; al febrer, el 32 %; al març, el 18 %; a l'abril, el 15 %; al maig, el 7 %, i al juny, el quasi 10 % publicat este divendres.
L'alta velocitat ferroviària venia creixent de manera significativa des que va acabar la pandèmia, i especialment des que el maig de 2021 la companyia de capital públic francés Ouigo va començar a operar la línia Madrid-Barcelona. Un mes després, al juny, es van activar també els servicis d'Avlo, la companyia de baix cost de Renfe.
A esta es va sumar, el novembre de 2022, Iryo, també amb capital públic, en este cas italià, que va arrancar la seua activitat en el corredor Madrid-Barcelona.
Fins ara el valor màxim a què ha arribat l'alta velocitat quant a nombre de viatgers se situa en els 4,13 milions de juliol de l'any passat.
En este mes de juny es van comptabilitzar 3,65 milions de passatgers, uns 396.000 viatgers menys que els més de 4 milions registrats en el mateix mes de 2025.
La mitjana distància perd el 23 % d'usuaris al juny
En conjunt, tot el transport per ferrocarril va perdre un 8,3 % d'usuaris al juny comparat amb un any abans, llastrat per la caiguda de la llarga distància, que va retrocedir un 9,5 % (el 9,8 % en el cas de l'alta velocitat i el 8,2 % en la resta), però també per la rodalia i la mitjana distància.
Concretament, els servicis de rodalia van perdre al juny un 7 % dels seus usuaris en comparació amb un any abans, mentres que els de mitjana distància van caure fins a un 23,5 %, fins a quedar en 3,31 milions de passatgers.
En conjunt, este mitjà de transport va registrar 56,53 milions d'usuaris en el sext mes de l'any, enfront dels 83,5 milions de persones que van usar l'autobús (un 5,2 % més que el juny de 2025) i els 4,6 milions de passatgers que van prendre un avió.
Així, més de 506,5 milions de passatgers van utilitzar el transport públic al juny, un 2 % més que en el mateix mes de l'any 2025. El transport urbà va augmentar un 3,1 % en taxa anual i l'interurbà va disminuir un 0,6 %.
Per tipus de transport, destaca l'autobús, que va créixer un 5,2 % al juny, mentres que l'aeri va avançar un 2,6 % i el marítim, un 1,7 %. El transport per ferrocarril va baixar un 8,3 %.
El transport per metro va augmentar en totes les ciutats que posseïxen este tipus de transport respecte al mateix mes de l'any anterior. El metro de Palma va presentar el major increment, de l'11,5 %, i el de Madrid en va presentar el menor, del 3,8 %.
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