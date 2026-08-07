Esports
El Llevant UE condiciona el solar de Natzaret, amb el projecte de ciutat esportiva aparcat 'sine die'
La neteja i adequació de la parcel·la de Natzaret respon a reclamacions veïnals i al compromís del Llevant UE d'evitar molèsties al barri
El Llevant UE ha posat en marxa la neteja de l'extens solar de Natzaret en el qual tenia previst construir la seua nova ciutat esportiva, un projecte que el club té aparcat sine die. Per als veïns, la neteja de la parcel·la, plena de vegetació i en males condicions de salubritat, és una bona notícia, i des del club asseguren que el seu propòsit sempre ha sigut evitar molèsties al barri.
Segons ha explicat Julio Moltó, president de l'Associació Veïnal de Natzaret, després d'eixes reclamacions veïnals, el Llevant UE i l'Autoritat Portuària de València (propietària de la parcel·la) "s'han aclarit sobre les responsabilitats de manteniment". El mes de juliol passat, després de la reunió mantinguda entre José Danvila, màxim accionista del Llevant UE, i Mar Chao, presidenta de l'Autoritat Portuària, es va confirmar formalment que el manteniment i la conservació dels terrenys corresponen íntegrament al club de futbol com a concessionari.
En conseqüència, dilluns passat 3 d'agost de 2026, una empresa contractada pel Llevant UE va començar les obres d'adequació i manteniment de la parcel·la. En concret, s'ha procedit al desbrossament i la neteja de la parcel·la; neteja del canal d'evacuació d'aigües per a evitar inundacions; reparació del mur perimetral, i a tapiar i assegurar l'edifici de Benimar per a evitar els accessos no autoritzats.
No obstant això, a més del manteniment de la parcel·la, l'Associació Veïnal espera que s'aclarisquen "els possibles canvis en el projecte inicial que vam celebrar en el seu moment i que la Ciutat Esportiva es faça realitat". "Mentrestant, els desitgem els millors èxits esportius en esta nova temporada".
Sense plans de moment
Però tot indica que el projecte de Ciutat d'Esportiva està completament parat. Fonts del club asseguren que de moment no hi ha idea de construir-la, ni amb el projecte original ni amb una versió més modesta. El nou accionista majoritari i president del club, José Danvila, no té esta ciutat esportiva entre els seus objectius prioritaris. La permanència del club en primera divisió i la reestructuració del deute són els grans objectius pendents hui dia.
La ciutat esportiva del Llevant estaria en terrenys portuaris que el Govern central va donar en concessió al club en 2023 per un període de 35 anys. En total, serien 95.000 metres quadrats en l'entorn de Benimar, l'antic balneari de la desapareguda platja de Natzaret.
La idea era construir set camps de futbol, un mini estadi amb capacitat per a 2.500 espectadors, un edifici administratiu i una residència per a un centenar de jugadors. L'edifici administratiu es construiria sobre el mencionat edifici de Benimar, que ocupa el centre de la parcel·la. I tot això s'havia pressupostat en 14 milions d'euros, aproximadament.
El projecte s'emmarca en el Pla especial de la Zona Sud 1 del Port de València o “Pla Natzaret”, pel qual l'Autoritat Portuària de València destina per a ús ciutadà 230.000 metres quadrats de territori portuari.
D'eixos 230.000 metres quadrats destinats a usos ciutadans, incloent-hi els accessos, la ciutat esportiva n'ocuparà uns 95.000, i la resta es dedicarà a parcs, zones verdes, usos terciaris i esportius, una actuació que dinamitzaria l'economia de la zona i la regeneració urbana i social del barri. L'Autoritat Portuària de València va concedir l'explotació del sòl per a la ciutat esportiva durant 35 anys, amb la possibilitat de pròrroga per 15 anys més.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
- Oliva demana una ajuda del 2 % cultural per a finançar la compra de més cases de l'antic Palau dels Centelles
- El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
- Catorze municipis de la Ribera oferixen un 100 % de visibilitat de l'eclipsi solar
- Els concerts de Vivers de València registren la seua pitjor dada d'assistència dels últims anys amb 33.626 entrades venudes
- Els bombers retiren una gran bresca de vespa asiàtica a València
- La Unió preveu una collita de cítrics de 2,59 milions de tones, la segona més baixa en vint anys
- Torna la II Clàssica Camp de Morvedre de ciclisme