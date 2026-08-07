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Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

L'alcalde explica que si l'aigua estiguera en mal estat, els nombrosos peixos estarien morts, i "no n'és el cas"

La Font Gran de Simat de la Valldigna, en una imatge d'arxiu

La Font Gran de Simat de la Valldigna, en una imatge d'arxiu / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

L'alcalde de Simat de la Valldigna ix al pas de les crítiques veïnals i polítiques que asseguren que la Font Gran està contaminada i nega tal extrem perquè, "si fora així, els nombrosos peixos que hi ha estarien morts, i no n'és el cas".

En ser qüestionat fa uns dies pel tema amb una fotografia que ha arribat a la redacció de Levante-EMV, Sebastián Mahiques explica que "el que es veu en la fotografia és borró que s'ha acumulat a la Font Gran. Això no vol dir que l'aigua estiga contaminada".

Segons Mahiques, "els peixos s'alimenten del mateix borró i de la vegetació que hi ha en el sòl de la font. No és la primera vegada que es produïx el borró, afegint que "l'ajuntament està tractant el borró amb un producte que no afecta els peixos".

La Font Gran de Simat de la Valldigna está llena de 'borró&quot; pero no contaminada, según el ayuntamiento

La Font Gran de Simat de la Valldigna està plena de borró, però no contaminada, segons l'ajuntament / Levante-EMV

Este mateix assumpte ha tornat a eixir a la llum a través de les xarxes socials, per la qual cosa l'alcalde replica que "et dic el mateix. Segons em diuen a mi els tècnics de l'ajuntament, l'aigua no està contaminada. Hi ha borró que està tractant-se amb productes naturals per a anar eliminant-lo i que no prolifere",

A més, destaca Mahiques, "eixos productes no afecten negativament els peixos que hi ha a la Font Gran, però també és cert que no són productes amb un efecte ràpid per a controlar el borró".

En 2024

L'any 2024 sí que va haver-hi un capítol. Durant diversos dies, el veïnat va sentir una pudor que feia molt complicat acostar-se a la llacuna. L'ajuntament va arribar a donar avís al Seprona de la Guàrdia Civil al mateix temps que realitzava les seues pròpies anàlisis. Mahiques va confirmar que el motiu de la contaminació és, com ja es preveia, l'arrossegament de matèria orgànica.

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La Font Gran de Simat de la Valldigna és un emblemàtic brollador natural de gran cabal situat en el centre del municipi.

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