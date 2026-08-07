Seguretat
El Síndic obri investigació sobre la falta de Policia Local a Picassent
A la denúncia del partit Esquerra Valenciana s'unix la de CCOO, que reclama més efectius per quedar-se a vegades només una patrulla
El consistori afirma que la seguretat està garantida, que treballen per a cobrir les vacants i que sempre es compta amb la col·laboració de la Guàrdia Civil
El Síndic de Greuges ha obert investigació per la falta d'efectius de la Policia Local de Picassent després de la queixa formal presentada pel partit Esquerra Valenciana, que ve reclamant l'adequació de la plantilla des de 2022. Esta denúncia se suma a la realitzada des de CCOO , sindicat que afirma que en moltes ocasions tota la seguretat del municipi recau sobre una patrulla, la qual cosa limita la capacitat de resposta. El sindicat posa com a exemple una situació que es va produir fa unes setmanes, "quan dos agents van haver de retirar-se d'un intent d'ocupació per trobar-se en clara inferioritat, un episodi que evidencia la crítica situació que travessa este servici públic essencial".
El sindicat advertix que si l'Ajuntament de Picassent manté esta situació, estudiarà "l'exercici d'accions administratives i judicials, inclosa la presentació d'una denúncia davant la Inspecció de Treball per un possible incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. La seguretat pública de Picassent no pot continuar depenent de l'esforç i la professionalitat dels i de les agents".
Intent d'ocupació il·legal
El regidor de Seguretat de l'Ajuntament, Salva Morató, per part seua, desmentix el relat de CCOO sobre la incidència del passat 19 de juliol amb un intent d'ocupació. "Durant la vesprada dels fets es trobaven de servici cinc agents i dos oficials de la Policia Local. Per tant, no és correcte afirmar que l'actuació es va desenrotllar únicament amb dos efectius policials disponibles. Durant tota la incidència es va mantindre una coordinació permanent entre els agents actuants, la Prefectura de la Policia Local i esta regidoria, fent un seguiment continu de l'evolució dels esdeveniments i adoptant les decisions operatives que es van considerar més adequades a cada moment". Morató hi afig que la Policia Local "no va abandonar en cap cas la gestió del conflicte", sinó que inicialment es va optar per una actuació basada en la negociació i la mediació per a evitar una escalada de tensió i garantir la seguretat de totes les persones implicades. "Posteriorment, una vegada es va considerar necessari reforçar el dispositiu, es va actuar de manera coordinada amb la Guàrdia Civil, i es va aconseguir finalment el desallotjament de l'immoble", aclarixen.
Més enllà d'eixe cas puntual, Esquerra Valenciana recorda que ve des de 2022 reclamant l'adequació de la plantilla de la Policia Local i advertint de les conseqüències que la falta de personal té sobre la seguretat del municipi. "No és una reivindicació nova. El febrer de 2022 ja es va registrar davant de l'Ajuntament un escrit reclamant l'actualització de la plantilla i de l'estructura de la Policia Local. En aquell moment es denunciava que el cos comptava amb 30 agents, 7 oficials, 2 inspectors i cap intendent, i es reclamava adequar la plantilla a la normativa aplicable. La reivindicació va continuar el juliol de 2023, davant els problemes derivats de les carreres il·legals al polígon industrial", recorda.
A principis de 2026, EVal-Picassent denunciava la situació d'inseguretat al barri de Sant Ramon, "després de diversos robatoris i intents de robatori, especialment en horari nocturn". La formació reclamava més presència policial, patrulles nocturnes i un pla específic de seguretat per al barri.
Només unes setmanes després, el 9 de febrer, Esquerra Valenciana tornava a registrar una petició formal perquè l'ajuntament adeqüara i augmentara la plantilla de la Policia Local, traslladant també la reclamació als responsables municipals de Seguretat Ciutadana i Participació Ciutadana."Davant la persistència del problema, la falta de solucionar i la falta de resposta en diversos escrits, Esquerra Valenciana va decidir acudir al Síndic de Greuges. No volem tindre raó. Volem que Picassent tinga els policies que necessita. Portem anys advertint que una plantilla insuficient acaba afectant la capacitat de resposta, la prevenció i la seguretat dels nostres barris. Si l'Ajuntament haguera afrontat el problema quan tocava, probablement no hauríem hagut d'arribar al Síndic», assenyala EVal-Picassent.
Planificació especial dels torns a l'estiu
Per part seua, des del govern local, recorden que la seguretat ciutadana a Picassent no depén exclusivament de la Policia Local. "La Guàrdia Civil, amb presència permanent en el municipi, forma part essencial del sistema de seguretat pública i la coordinació entre els dos cossos és constant i efectiva".
Quant a la plantilla, reconeixen que és cert que els períodes estivals comporten una major dificultat organitzativa, ja que s'han de compatibilitzar les necessitats del servici amb el legítim dret dels agents a gaudir de les seues vacacions. "Precisament per este motiu, la planificació dels torns es fa tenint en compte les necessitats operatives de cada època de l'any i incorporant els reforços necessaris en funció dels esdeveniments i servicis previstos".
Així mateix, Morató afirma que des del govern "continuem treballant per a reforçar la plantilla i cobrir les vacants existents d'acord amb els procediments i terminis establits legalment, ja que la seguretat de la ciutadania és una prioritat absoluta per a este Ajuntament de Picassent".
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