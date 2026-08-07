Ultimàtum del València CF a André Almeida
El València comunica al jugador que si no porta una oferta per la mateixa quantitat que pagava el Swansea, es quedarà a Mestalla, però sense jugar
André Almeida s'ha convertit en un problema per al València CF en este mercat de fitxatges. El club pretenia fer caixa amb el portugués per a escometre altres operacions, principalment la contractació del lateral dret, però el full de ruta de l'entitat blanc-i-negra està xocant frontalment amb els desitjos del futbolista lusità.
I és que quan tot semblava encaminat perquè Almeida acabarà en el Swansea, de la Championship anglesa, l'operació es va truncar per les negatives del jugador. Els dos clubs tenien un acord: uns 3,5 milions pel traspàs, més prima per objectius, que podrien arribar entre les dos a uns cinc milions d'euros. Amb eixos diners, el València escometria el fitxatge d'un lateral, amb Arnau Martínez (Girona) com a primera opció.
Rebuig al Swansea
Va ser llavors quan Almeida va començar a deixar caure les seues reticències a anar-se'n al club gal·lés. Primer va rebutjar anar-se'n traspassat. El lusità volia una cessió amb l'objectiu de revaloritzar-se i despertar l'interés d'altres clubs més sucosos que el Swansea, que milita en la segona divisió. A això es va unir l'interés del Celta de Vigo, pretensió que va acabar per certificar la decisió del jugador: no fitxar pel Swansea.
Ahir, tal com ha informat el programa Tribuna Deportiva, tant Rom Gourlay, CEO de futbol del València, com l'entrandor Carlos Corberán van mantindre una trobada amb André Almeida. D'una banda, el jugador va traslladar que triarà el club al qual se'n va a jugar. Els dos dirigents valencianistes van entendre la decisió presa pel futbolista, però li van dir que si la intenció és eixir al final del mercat, siga al Celta o a l'equip que el satisfaça, serà per la mateixa quantitat que pagava el Swansea. En cas contrari, romandrà en el València, però sense jugar.
Per part seua, el Celta està a l'espera de donar eixida a diversos futbolistes, com Ilaix Moriba, per a afrontar l'operació d'Almeida amb el València, que de moment no ha rebut cap senyal del club gallec, que, en canvi, sí que ha contactat amb el futbolista portugués.
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