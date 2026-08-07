Servicis socials
València acumula més de 5.800 sol·licituds d'empadronament especial pendents de resoldre
A penes el 15 % dels 4.816 expedients presentats en 2026 han sigut resolts i només se n'han aprovat 112
Compromís acusa el govern de Catalá de "racisme institucional" mentres que l'executiu local replica que la coalició valencianista "manipula les dades"
L'embós en la gestió d'empadronaments especials travessa un moment crític, amb més de 5.800 sol·licituds pendents de resoldre des de l'any 2024. Una xifra que resulta alarmant, no sols perquè estos expedients suposen la porta d'entrada perquè els veïns més vulnerables de la ciutat puguen accedir a les ajudes i els drets més bàsics, sinó perquè, a més, representen a penes el 37 % de les més de 15.000 peticions presentades des de l'1 de gener del citat any fins al 31 de maig de 2026, última data registrada.
El més preocupant és que la majoria d'estes peticions corresponen als primers cinc mesos del present exercici, període en el qual s'han presentat un total de 4.816 sol·licituds. D'estes, només s'han resolt el 15 % (754), mentres que un total de 4.062 tramitacions romanen guardades en un calaix a l'espera de ser resoltes. Una xifra a la qual cal afegir els 1.754 expedients pendents de 2025 que encara no han obtingut resposta.
Compromís titlla el col·lapse de "racisme institucional"
Així ho reflectixen les dades aportades per la Regidoria de Transparència que dirigix Juan Carlos Caballero a una pregunta del grup municipal Compromís, que acusa el govern municipal de PP i Vox de cometre "racisme institucional" per, afirmen, "deixar sense drets bàsics les persones més vulnerables de València". Un retret que no ha sentat gens bé a l'executiu local, que atribuïx el col·lapse a "les comprovacions que exigix la normativa" i retrau als valencianistes que facen "una interpretació maliciosa i interessada de les dades".
Precisament, Compromís fonamenta les seues acusacions en eixa informació aportada pel mateix consistori, de la qual es desprén que de les 15.774 sol·licituds d'empadronament especials fetes des de 2024, només se n'han aprovat 2.296, mentres que la resta han sigut arxivades (3.145), desestimades (4.516) o sense resposta (5.817). Alerten, a més, que dels 4.816 expedients presentats en el que portem de 2026, l'Ajuntament només ha resolt favorablement 112 peticions, mentres que hi ha 4.062 expedients fent cua.
"Darrere de cada expedient encallat hi ha una persona que no pot demanar hora en el metge, matricular la seua filla en un col·legi o sol·licitar una ajuda perquè, senzillament, no la deixen empadronar-se", ha lamentat la regidora de Compromís per València, Lucía Beamud, que assegura que des que PP i Vox governen la ciutat "el padró ha deixat de ser un dret per a convertir-se en un mur".
Al seu juí, darrere d'este col·lapse hi ha una intenció oculta. "Quan un tràmit que hauria de ser automàtic es convertix en una carrera d'obstacles ja no parlem de mala gestió, parlem de racisme institucional", ha acusat, per la qual cosa reclama al govern local reforçar els mitjans del servici del padró per a "desencallar de manera immediata els expedients acumulats i complir amb la legalitat". "Empadronar-se no és cap favor, és un dret", sentencien.
El Govern els acusa de "manipular les dades"
Per part seua, des de l'executiu local s'han defés de les crítiques i ha carregat amb duresa contra els valencianistes, als quals acusen de "manipular les dades" i de fer una "interpretació maliciosa i interessada" de la informació facilitada pels servicis municipals. A més, consideren "especialment greu" que utilitze "un assumpte tan sensible com la immigració" per a atribuir a l'Ajuntament un presumpte "racisme institucional".
En este sentit, sostenen que la principal "manipulació" consistix a presentar 5.817 expedients en tramitació com a sol·licituds sense resposta, quan, aclarixen, es tracta de procediments que seguixen el seu curs administratiu. Referent a això, retrauen que la coalició valencianista "fique en el mateix sac expedients en tramitació, desestimats i arxivats per a construir artificialment un suposat bloqueig que les mateixes dades no acrediten".
Així mateix, defén que els expedients desestimats responen a la "falta de residència habitual" acreditada pels servicis municipals i que molts dels arxivats es deuen a la falta d'esmena de documentació o al desistiment dels sol·licitants. I sentencien: "Complir el procediment i garantir els drets de tots no és racisme", sinó actuar "amb responsabilitat i amb seguretat jurídica". Així, reivindiquen que València "és una ciutat acollidora" on els expedients es tramiten "amb totes les garanties, sense arbitrarietats, però també sense dreceres".
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