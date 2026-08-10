Circulació
Un accident en l'A-3 complica l'entrada a València amb tres quilòmetres de retencions
L'incident s'ha produït en el punt quilomètric 336 i ha obligat a tallar el carril esquerre i el carril central de l'autovia
Altres dos accidents compliquen el trànsit en l'AP-7 i l'A-70 a Alacant
Un accident de trànsit registrat este dilluns en l'A-3, a l'altura de Loriguilla, està provocant importants dificultats de circulació en els accessos a la capital valenciana.
Carrils tallats
L'incident s'ha produït en el punt quilomètric 336 i ha obligat a tallar el carril esquerre i el carril central de l'autovia.
Entrades alentides
Com a conseqüència, s'estan formant retencions d'aproximadament tres quilòmetres en la zona, la qual cosa alentix de manera significativa l'entrada a València per l'A-3.
Els conductors que circulen per este tram han d'extremar la precaució i preveure possibles demores mentres romanguen les restriccions al trànsit.
Ondara i Sant Vicent del Raspeig
Altres dos accidents de trànsit estan provocant este dilluns retencions en diversos punts de la província d'Alacant, concretament en l'AP-7 a l'altura d'Ondara i en l'A-70 a Sant Vicent del Raspeig.
El primer dels incidents s'ha registrat en l'AP-7, en el punt quilomètric 606, a l'altura d'Ondara i en sentit València. L'accident està generant uns dos quilòmetres de retencions i circulació lenta en la zona.
A més, un altre accident està complicant el trànsit en l'A-70, a l'altura de Sant Vicent del Raspeig, en sentit el Campello. El sinistre s'ha produït en el punt quilomètric 18 i provoca més de tres quilòmetres de retencions.
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