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Circulació

Un accident en l'A-3 complica l'entrada a València amb tres quilòmetres de retencions

L'incident s'ha produït en el punt quilomètric 336 i ha obligat a tallar el carril esquerre i el carril central de l'autovia

Altres dos accidents compliquen el trànsit en l'AP-7 i l'A-70 a Alacant

Un accident en l'A-3 complica l'entrada a València

Un accident en l'A-3 complica l'entrada a València / Levante EMV

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Jaime Roch

Jaime Roch

València

Un accident de trànsit registrat este dilluns en l'A-3, a l'altura de Loriguilla, està provocant importants dificultats de circulació en els accessos a la capital valenciana.

Carrils tallats

L'incident s'ha produït en el punt quilomètric 336 i ha obligat a tallar el carril esquerre i el carril central de l'autovia.

Entrades alentides

Com a conseqüència, s'estan formant retencions d'aproximadament tres quilòmetres en la zona, la qual cosa alentix de manera significativa l'entrada a València per l'A-3.

Els conductors que circulen per este tram han d'extremar la precaució i preveure possibles demores mentres romanguen les restriccions al trànsit.

Ondara i Sant Vicent del Raspeig

Altres dos accidents de trànsit estan provocant este dilluns retencions en diversos punts de la província d'Alacant, concretament en l'AP-7 a l'altura d'Ondara i en l'A-70 a Sant Vicent del Raspeig.

El primer dels incidents s'ha registrat en l'AP-7, en el punt quilomètric 606, a l'altura d'Ondara i en sentit València. L'accident està generant uns dos quilòmetres de retencions i circulació lenta en la zona.

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A més, un altre accident està complicant el trànsit en l'A-70, a l'altura de Sant Vicent del Raspeig, en sentit el Campello. El sinistre s'ha produït en el punt quilomètric 18 i provoca més de tres quilòmetres de retencions.

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