Contra una refineria a Tatarstan
Almenys 13 morts i 48 ferits després d'un dels atacs més mortífers d'Ucraïna a Rússia
"L'atac massiu contra Nijnekamsk continua. Els atacs estan dirigits contra objectius tant industrials com civils", va indicar l'alcalde de la ciutat, Radmir Beliáev
EFE
Almenys 13 persones van morir i mig centenar van resultar ferides en l'atac amb drons perpetrat este dilluns per Ucraïna contra la localitat de Nijnekamsk (república de Tatarstan), que tindria com a objectiu la refineria local.
"Fins al moment el nombre de morts és de 13", va informar el servici de premsa del governador de Tatarstan, Rustam Minnijánov, citat per l'agència TASS, que va xifrar en 48 el nombre de ferits.
Anteriorment havia informat de la mort de 12 persones i de 39 ferits a Nijnekamsk, un dels principals centres de la indústria química nacional que es troba uns 150 quilòmetres a l'est de la capital regional, Kazan.
Segons els canals ucraïnesos Supernova+ i Exilenova+, els drons van atacar la refineria local, encara que Astra assegura que l'objectiu atacat va ser la planta química de Nijnekamskneftejim.
El Comité d'Instrucció de Rússia (CIR) va incoar una causa penal per "atac terrorista", va informar en Telegram la portaveu de l'entitat, Svetlana Petrenko.
"Segons informacions de la investigació, l'exèrcit ucraïnés va atacar el sector residencial i empreses industrials de la ciutat de Nijnekamsk amb drons. A conseqüència, van morir civils, incloent-hi un menor d'edat. Diverses desenes de persones van resultar ferides", va assenyalar la representant del CIR.
Petrenko va qualificar el fet "d'un nou crim cínic i inexcusable del règim de Kíiv".
"En les instal·lacions atacades es trobaven civils que no tenien cap relació amb les accions bèl·liques", va denunciar.
Els investigadors ja treballen en la determinació dels tipus de drons llançats per Ucraïna contra esta localitat i altres circumstàncies dels fets, va concloure.
En la capital russa, l'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, va informar al llarg de la nit de l'enderrocament de 24 drons en els voltants de la ciutat.
En la meridional regió de Rostov van ser derrocats més de 70 drons ucraïnesos sobre la localitat de Kàmensk-Xàkhtinski i altres set districtes, va escriure en MAX el governador local, Yuri Slusar.
Vladislav Shapshá, governador de Kaluga -situada a poc menys de 200 quilòmetres al sud de Moscou-, va reportar l'enderrocament de 16 drons, sense que hi haguera víctimes o danys materials.
Segons el Ministeri de Defensa rus, durant la nit les defenses antiaèries "van interceptar i van aniquilar 456 drons ucraïnesos d'ala fixa".
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