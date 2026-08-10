Eclipsi
Bombers de València es preparen per a possibles rescats aquàtics el dia de l'eclipsi
A més, es manté activat el dispositiu de prevenció davant possibles incendis al Parc Natural de la Devesa, per la qual cosa eixe dia s'activaran els canons de difusió d'aigua i refresc del bosc des de primera hora del matí
La previsible concentració de persones a les platges de la ciutat amb motiu de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost aconsella extremar les mesures de seguretat. Per este motiu, des del Servici de Bombers de l’Ajuntament de València s'ha previst un dispositiu especial que inclou la presència de persones i embarcacions a les platges de la ciutat i a l’Abufera per a actuar en cas que fora necessari efectuar rescats aquàtics.
Així ho ha explicat este dilluns el regidor de Bombers i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, que ha subratllat que Bombers València forma part del dispositiu especial amb motiu de l'eclipsi, mitjançant el desplegament previst en el punt d'observació oficial, i amb presència tant en el Lloc de Comandament Preventiu i el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), com en el CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrat) de la Generalitat.
“Des de Bombers s'ha previst un dispositiu especial perquè els veïns i les veïnes puguen gaudir d'un moment històric en el qual Bombers València, a més del seu treball diari a la ciutat, se centrarà en la prevenció per a gaudir d'un moment històric”, ha manifestat el regidor Caballero. “Demanem als veïns que comproven des d'on volen veure l'eclipsi i que, en cas de desplaçaments, utilitzen el transport públic”, ha afegit l'edil.
L'operatiu especial de Bombers per al 12 d'agost disposarà una embarcació de vigilància i rescat a les platges del nord, i una altra embarcació a les platges del Sud. Així mateix, es comptarà amb una altra embarcació especial que operarà l’Albufera, en este cas en col·laboració amb la Regidoria de Devesa-Albufera, atés que, per les característiques del llac d'hàbitat d'especial interés ecològic, es necessita una embarcació respectuosa amb esta riquesa ambiental.
A més d'este dispositiu de seguretat per al rescat de persones, des de la Regidoria de Bombers es manté activat el dispositiu de prevenció davant possibles incendis al Parc Natural de la Devesa, per la qual cosa, eixe dia s'activaran els canons de difusió d'aigua i refresc del bosc des de primera hora del matí.
Tancament dels accessos a la Devesa
El regidor Juan Carlos Caballero ha recordat que la Generalitat ha establit el nivell de preemergència 3 (risc màxim) del Pla especial davant del risc d'incendis forestals, Previfoc, en tot el territori de la Comunitat Valenciana, per a tota la jornada del 12 d'agost. En virtut d'esta declaració, l'accés al bosc de la Devesa del Saler romandrà tancat durant tota la jornada del dia 12. Només hi haurà accés, per les vies principals, als apartaments, les platges i els restaurants. I en estos dos últims casos, platges i restaurants, l'accés estarà limitat fins a les 18.00 hores, pel tancament de la CV-500.
La resolució per la qual es declara esta situació per al dia de l'eclipsi solar ha sigut emesa de manera conjunta per la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, dependent de la Conselleria d'Emergències, i la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori, que pertany a la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient.
El dispositiu especial de Bombers inclourà un reforç de les labors de vigilància en les zones costaneres i en el bosc de la Devesa, que comptarà amb la unitat de drons de Bombers, tant a la Malva-rosa com a l’Albufera. El regidor Juan Carlos Caballero ha apel·lat a la conscienciació de cada persona i a la responsabilitat a l'hora d'evitar situacions de risc. Per això, ha demanat la màxima prudència a la ciutadania, especialment en esta jornada en la qual es preveuen nombroses concentracions humanes.
Finalment, des de l'Ajuntament, es recorda a les persones que tinguen previst observar l'eclipsi que el sol no ha de mirar-se directament durant les fases parcials. És imprescindible utilitzar ulleres homologades per a eclipsis que complisquen la norma ISO 12312-2:2015. Les ulleres de sol convencionals, radiografies, cristalls fumats, CD, DVD i altres mètodes casolans no oferixen una protecció adequada. A més, les càmeres, els telèfons mòbils, els prismàtics i els telescopis també han d'incorporar un filtre solar homologat col·locat davant de l'objectiu.
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