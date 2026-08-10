Dolor a Albuixech per la mort de la regidora Conchín Caballer Chulvi
L'ajuntament decreta tres dies de dol per la defunció de l'edil del Partit Popular en l'oposició durant els últims tres anys
Dolor a Albuixech per la pèrdua este diumenge 9 d'agost de Conchín Caballer Chulvi, regidora del Partit Popular a l'ajuntament durant els tres últims anys. La regidora no ha pogut superar una malaltia terminal i este dilluns a la vesprada, a les 19 hores, serà acomiadada amb una missa funeral. Un dolor que va més enllà de les sigles, com demostra que l'Ajuntament d'Albuixech, governat per la coalició PSPV-Compromís, ha decretat tres dies de dol oficial per la defunció de la regidora del Partit Popular, "una pèrdua que ha provocat el pesar de la corporació municipal i del conjunt del municipi".
L'alcaldessa d'Albuixech, Marta Ruiz Peris, va firmar este dilluns, 10 d'agost, el decret pel qual s'establix el dol oficial durant els dies 9, 10 i 11 d'agost, en senyal de respecte i dol per la defunció de l'edil.
Durant este període, les banderes oficials dels edificis municipals onejaran a mitja asta.
L'ajuntament assegura en un comunicat que la defunció de Caballer suposa «una dolorosa pèrdua per a la seua família, amistats i per a tota la corporació municipal», així com per al conjunt de veïns i veïnes d'Albuixech.
El consistori destaca, a més, la trajectòria de la regidora, que «ha format part de la vida política i municipal» del municipi i que va exercir la seua responsabilitat com a edil «amb compromís i dedicació al servici públic».
«Albuixech perd una de les seues representants»
L'alcaldessa, Marta Ruiz, ha traslladat, en nom de l'ajuntament i de tota la corporació municipal, els seus condols als familiars i reunits de la regidora, així com als seus companys i companyes del Partit Popular.
En el comunicat difós pel consistori, Ruiz Peris expressa també el seu pesar personal per la pèrdua de qui era companya de corporació. «Hui les diferències queden a un costat i només queda el reconeixement, el respecte i el carinyo cap a una persona que va formar part de la nostra institució i de la història recent del nostre poble», assenyala.
L'ajuntament conclou el seu missatge de condols destacant que «Albuixech perd una de les seues representants i la corporació municipal perd una companya».
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