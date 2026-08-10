Eclipsi
Emergències demana als ajuntaments tancar els seus paisatges protegits per l'eclipsi
L'operatiu de seguretat reclama a la ciutadania no transitar per zones forestals, demana col·laboració i recomana portar avituallament en el cotxe pels possibles llargs embossos
És un "fet històric", un dia per a "gaudir", però les circumstàncies que envolten a l'eclipsi, des de la quantitat de gent que es podria desplaçar fins al risc màxim d'incendis per les temperatures, obliguen a un reforç de la seguretat, tant en dispositiu oficial com en recomanacions, una cosa en la qual les administracions encarregades han incidit este dilluns, en una nova reunió del *Cecopi, en la qual han afegit una nova recomanació als ajuntaments: tancar tots els paisatges i paratges protegits que tinguen en els seus termes municipals.
Segons ha explicat el conseller d'Emergències, Juan Carlos *Valderrama, una de les novetats que han marcat la reunió preparatòria a poc més de 48 hores de l'esdeveniment astronòmic, està en la petició als ajuntaments que tanquen a la circulació tots els paisatges protegits i que només deixen accedir a estos a aquelles persones que tinguen una reserva en un hotel o una masia i, per tant, estiguen "localitzats".
En este sentit, una de les principals preocupacions que té el dispositiu d'emergències coordinador per la Generalitat i Delegació del Govern és el risc davant els incendis forestals, un risc extrem vistes les altes temperatures i les possibles tempestes seques, amb llamps, que podrien afectar hui el territori autonòmic. Un incendi, com el que s'està donant a Tírig, obligaria a destinar recursos d'extinció davant una cita que ja de per si mateix generarà una gran mobilització de professionals de la seguretat i les emergències.
Així, al costat de les recomanacions als ajuntaments per estos tancaments, la Generalitat també decretarà el tancament de tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, no sols dels tres que inicialment s'havien previst. "Hem de disposar de tots els servicis essencials per si es poguera produir un incendi", ha incidit *Valderrama qui a més ha reclamat a la ciutadania que no transite per les zones forestals, on a més no se'ls podria tindre localitzades.
Previsió de "cues de dos hores"
És per això que el conseller d'Emergències, màxim responsable de l'operatiu en activar-se el dimecres el nivell 2, ha fet una "crida de conscienciació" en recomanar a la població que acudisquen als punts oficials de visualització. "Ací tenim dispositiu ampli d'assistència davant qualsevol emergència", ha indicat, al mateix temps que ha explicat que per a acudir a estos "poden trobar-se amb cues de més de dos hores". "Si ocorre, molta paciència, tenim tot el dispositiu preparat", ha afegit.
En eixa línia ha aprofundit la delegada del Govern, Pilar Bernabé, que ha assegurat que tots els organismes de l'Estat estaran a la disposició del Pla d'emergències de la Generalitat el dimecres. Entre estos, Bernabé ha xifrat en 2.500 els efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en "labors de control de carreteres", i ha considerat que la mobilitat "serà un repte molt important".
Per això, ha demanat a totes aquelles persones que es vagen a desplaçar que planifiquen el seu viatge amb antelació, que s'informen a través dels canals oficials de la DGT dels "punts conflictius" i que tinguen "avituallament en el cotxe" davant la previsió de possibles col·lapses en un moment d'altes temperatures. "És un dia per a gaudir, però cal fer-ho en condicions de seguretat", ha expressat Bernabé.
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