Crisi diplomàtica
Interior ha fet controls d'entrada a 1.033 passatgers de 58 vols procedents d'Itàlia en tres dies
109 policies nacionals han participat en este operatiu en set aeroports espanyols
Des del dissabte i fins a les 12.00 hores d'este dilluns, 1.033 passatgers de tercers països de vols procedents d'Itàlia han sigut sotmesos a controls en resposta als que va posar en marxa el Govern italià després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Fins a 109 policies nacionals han fet estos controls de documentació als ciutadans no espanyols que han arribat a Espanya en 58 vols, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.
La Policia Nacional ha dut a terme estos controls aleatoris en els aeroports del Prat (18 vols), Alacant (14), Barajas (cinc), Màlaga (cinc), Sevilla (huit), València (tres) i Bilbao (cinc). El passat cap de setmana, el Govern va posar en marxa esta mesura després que el Govern de Giorgia Meloni rebutjara l'ultimàtum de l'executiu espanyol
Meloni va decidir fer controls als passatgers de vols procedents d'Espanya després de l'entrada de 72.000 migrants irregulars a Ceuta. No ha servit de res que Madrid explicara a Roma que Ceuta té un règim especial i no està integrada en l'espai de lliure circulació europeu de Schengen. Com van garantir la setmana passada tant el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, com el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "cap dels migrants que van entrar irregularment a Ceuta ha viatjat a la Península". Així i tot, Itàlia va decidir mantindre els controls.
El Govern d'Espanya va respondre llavors amb dades de Frontex: Itàlia rep anualment el doble de migrants irregulars que Espanya, motiu pel qual va decidir implantar eixos controls també als ciutadans no espanyols procedents d'Itàlia.
Fonts de l'executiu espanyol expliquen que la mesura imposada per Itàlia té "motivacions polítiques", no migratòries, ja que Roma és conscient que l'entrada massiva a Ceuta no ha tingut cap impacte en la resta de la Península i Ceuta no té vols amb Itàlia.
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