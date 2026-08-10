El Llevant UE necessita un extrem
Luís Castro està acabant de donar-li forma a la seua plantilla de cara a la pròxima temporada i necessita un perfil amb desbordament
Álvaro Escrig
El Llevant UE encara la temporada 2026/27 amb l'objectiu d'assentar-se en Primera Divisió després d'aconseguir una heroica permanència la temporada passada. Per a això, durant l'estiu el club s'ha reforçat amb les incorporacions d'Aïssa Mandi, defensa central; Enzo Bardeli, migcampista; Dani Requena, migcampista, i Hugo Sotelo, migcampista. Tots han tingut minuts durant la pretemporada i han donat un bon nivell. No obstant això, el conjunt granota necessita augmentar les seues alternatives en les bandes.
Solament 2 extrems purs
Encara que el conjunt granota si que compta amb jugadors capaços de fer un bon paper en eixa posició, la realitat és que Luís Castro solament té 2 extrems purs: Paco Cortés i Tay Abed. Així i tot, el tècnic portugués ha utilitzat en banda en algunes ocasions jugadors com Víctor García, Kareem Tunde, Iván Romero i Roger Brugué.
Víctor García té com a posició natural el lateral dret, mentres que Tunde pot actuar com a extrem, encara que Castro ha preferit utilitzar-lo com a lateral, una posició en la qual ja havia jugat durant la seua etapa en les categories inferiors. Per part seua, Brugué i Iván Romero són davanters de formació, encara que els dos poden jugar escorats a una de les bandes. De fet, Iván Romero va començar la temporada com a referència ofensiva, però la irrupció de Carlos Espí el va portar a desplaçar-se al costat. El bon rendiment del canterà va fer que Castro trobara la manera de mantindre els dos en l'onze, amb Romero partint des de la banda.
Totes estes alternatives permeten a Luís Castro trobar solucions i alternatives per a moments concrets, però, així i tot, continua necessitant un extrem natural amb capacitat de desbordar i de generar perill per si mateix. En una plantilla que compta amb bastants opcions per a jugar per dins, afegir-hi un extrem suposaria un augment de les armes ofensives i permetria que molts jugadors tornaren a les seues posicions naturals.
S'activa l'opció Thiago Fernández
Segons Matteo Moretto, en les últimes hores el Llevant ha espentat pel fitxatge de Thiago Fernández, extrem del Vila-real. El seu club actual veu amb bons ulls una nova cessió perquè el futbolista continue creixent. La temporada passada va disputar 16 partits amb l'Oviedo i va donar 4 assistències. L'argentí té una gran conducció de la pilota i posa molt bons centres, tant a pilota parada com en moviment, dels quals solen arribar la majoria de les seues assistències de gol. Encara que el seu costat preferit és l'esquerre, Thiago Fernández pot jugar en les dos bandes.
Operació eixida
Al mateix temps, el Llevant ha de tancar l'eixida de diversos jugadors que no entren en la planificació de la pròxima temporada. Segons Mundo Levante, Xavi Grande i Dani Martín no compten per a Luís Castro, mentres que el club buscarà una cessió per a Martín Krug amb l'objectiu que el jove central puga continuar creixent lluny del primer equip. Estes eixides permetrien al conjunt granota alleugerir la plantilla i alliberar espai per a afrontar els últims moviments del mercat.
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Fuente: Superdeporte
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