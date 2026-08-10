Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

El Llevant UE necessita un extrem

Luís Castro està acabant de donar-li forma a la seua plantilla de cara a la pròxima temporada i necessita un perfil amb desbordament

Vídeo resum i millors imatges de l'amistós CE Castelló 1-3 Llevant UE

Vídeo resum i millors imatges de l'amistós CE Castelló 1-3 Llevant UE / Llevant UE | CE Castelló

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Álvaro Escrig

El Llevant UE encara la temporada 2026/27 amb l'objectiu d'assentar-se en Primera Divisió després d'aconseguir una heroica permanència la temporada passada. Per a això, durant l'estiu el club s'ha reforçat amb les incorporacions d'Aïssa Mandi, defensa central; Enzo Bardeli, migcampista; Dani Requena, migcampista, i Hugo Sotelo, migcampista. Tots han tingut minuts durant la pretemporada i han donat un bon nivell. No obstant això, el conjunt granota necessita augmentar les seues alternatives en les bandes.

Solament 2 extrems purs

Encara que el conjunt granota si que compta amb jugadors capaços de fer un bon paper en eixa posició, la realitat és que Luís Castro solament té 2 extrems purs: Paco Cortés i Tay Abed. Així i tot, el tècnic portugués ha utilitzat en banda en algunes ocasions jugadors com Víctor García, Kareem Tunde, Iván Romero i Roger Brugué.

Paco Cortés disputa un balón con Freeman

Paco Cortés disputa una pilota amb Freeman / Levante UD

Víctor García té com a posició natural el lateral dret, mentres que Tunde pot actuar com a extrem, encara que Castro ha preferit utilitzar-lo com a lateral, una posició en la qual ja havia jugat durant la seua etapa en les categories inferiors. Per part seua, Brugué i Iván Romero són davanters de formació, encara que els dos poden jugar escorats a una de les bandes. De fet, Iván Romero va començar la temporada com a referència ofensiva, però la irrupció de Carlos Espí el va portar a desplaçar-se al costat. El bon rendiment del canterà va fer que Castro trobara la manera de mantindre els dos en l'onze, amb Romero partint des de la banda.

Totes estes alternatives permeten a Luís Castro trobar solucions i alternatives per a moments concrets, però, així i tot, continua necessitant un extrem natural amb capacitat de desbordar i de generar perill per si mateix. En una plantilla que compta amb bastants opcions per a jugar per dins, afegir-hi un extrem suposaria un augment de les armes ofensives i permetria que molts jugadors tornaren a les seues posicions naturals.

Los jugadores del Levante UD celebrando uno de los goles ante el Real Oviedo

Els jugadors del Llevant UE celebrant un dels gols contra el Real Oviedo / LALIGA

S'activa l'opció Thiago Fernández

Segons Matteo Moretto, en les últimes hores el Llevant ha espentat pel fitxatge de Thiago Fernández, extrem del Vila-real. El seu club actual veu amb bons ulls una nova cessió perquè el futbolista continue creixent. La temporada passada va disputar 16 partits amb l'Oviedo i va donar 4 assistències. L'argentí té una gran conducció de la pilota i posa molt bons centres, tant a pilota parada com en moviment, dels quals solen arribar la majoria de les seues assistències de gol. Encara que el seu costat preferit és l'esquerre, Thiago Fernández pot jugar en les dos bandes.

Noticias relacionadas

Oviedo's midfielder Alberto Reina (L) celebrates with teammate Thiago Fernandez (R) after scoring the 0-1 goal during the LaLiga soccer match between RCD Espanyol and Real Oviedo at RCDE Stadium in Barcelona, Spain, 09 March 2026. EFE/Enric Fontcuberta

El migcampista de l'Oviedo, Alberto Reina, celebra amb el seu company Thiago Fernandez després de marcar el 0-1 en un partit de lliga contra l'RCE Espanyol. / Enric Fontcuberta / EFE

Operació eixida

Al mateix temps, el Llevant ha de tancar l'eixida de diversos jugadors que no entren en la planificació de la pròxima temporada. Segons Mundo Levante, Xavi Grande i Dani Martín no compten per a Luís Castro, mentres que el club buscarà una cessió per a Martín Krug amb l'objectiu que el jove central puga continuar creixent lluny del primer equip. Estes eixides permetrien al conjunt granota alleugerir la plantilla i alliberar espai per a afrontar els últims moviments del mercat.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Superdeporte

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents