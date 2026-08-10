Sagunt exigix cobertura mòbil en tot el municipi
Sol·licita actuacions "urgents" a les operadores, l'Estat i la Generalitat Valenciana davant els problemes de connectivitat principalment en el litoral
Sagunt exigirà cobertura mòbil en tot el municipi, pels problemes que patixen algunes zones, com el litoral, tal com va denunciar en el ple Compromís a través d'una moció. La corporació municipal va acordar per unanimitat, en la sessió ordinària corresponent al mes d'agost, instar les operadores de telecomunicacions que donen servici a la ciutat a col·laborar amb l'Ajuntament amb la finalitat de disposar d'un mapa actualitzat de la cobertura de telefonia mòbil del municipi.
Així mateix, se sol·licita urgència en l'execució de les actuacions necessàries per a garantir una cobertura adequada en tot el municipi, atenent les diferències actuals en els barris de la façana marítima del Port de Sagunt. També es demana la col·laboració de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i de la Generalitat Valenciana per a impulsar les actuacions necessàries.
Pla de millora de la connectivitat
Finalment, es va acordar incorporar un pla de millora de la connectivitat dins de l'estratègia de smart city, transformació digital i sostenibilitat, entenent-la com una infraestructura essencial, i traslladar els acords a les administracions competents i a les operadores que presten servici en el municipi.
La part expositiva de la proposició assegura que la transformació digital “és un dels grans reptes dels municipis del segle XXI”. Tant és així que “la connectivitat és ja una infraestructura bàsica, equiparable a l'aigua, l'enllumenat o el transport”, i condiciona la qualitat de vida, la cohesió social i el desenrotllament econòmic. Una smart city “no sols incorpora més tecnologia”, sinó que l'ha d'usar per a construir una ciutat més sostenible, eficient, accessible i justa.
A escala local, en la façana marítima del Port de Sagunt residixen centenars de famílies, treballen nombroses persones i es concentra una intensa activitat, que augmenta durant l'estiu. No obstant això, “continua patint diferències de cobertura mòbil i de dades que dificulten la comunicació, el teletreball, els pagaments electrònics, l'accés als servicis digitals i, en situacions determinades, les comunicacions d'emergència”.
Esta situació limita, al seu torn, el desenrotllament de polítiques de ciutat intel·ligent com ara “sensors ambientals, informació en temps real, mobilitat intel·ligent, eficiència energètica, gestió dels servicis municipals o ferramentes de protecció civil”.
La igualtat territorial, s'explica, també s'ha d'aconseguir des de la lluita contra la bretxa digital: “Tota la ciutadania, amb independència del barri on visca, ha de poder accedir en igualtat de condicions als servicis digitals, a les oportunitats laborals i als recursos públics”.
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