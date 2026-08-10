Govern
El servici 017 de ciberseguretat atén més de 95.000 consultes en sis mesos
Les dades posen de manifest l'augment de l'interés i la preocupació per delictes d'índole econòmica
EP
El servici 017 "Tu Ayuda en Ciberseguridad", el canal gratuït gestionat per l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, va atendre 95.064 consultes durant els sis primers mesos de 2026.
López ha presentat este dilluns un avanç de les consultes fetes per la ciutadania entre gener i juny al servici, que oferix assessorament davant dubtes, incidents i riscos relacionats amb la ciberseguretat. Esta xifra suposa quasi el doble de les 49.599 consultes ateses en el mateix període de 2025 i s'aproxima al total registrat durant tot 2024, quan el servici va arribar a les 98.546 consultes.
El ministre ha explicat que augmenten les consultes perquè ha millorat el coneixement d'este servici gratuït i la conscienciació dels usuaris. "Però també és una mostra que, a mesura que avança la societat digital, sorgixen nous delictes. Per això, des del Govern estem prenent mesures per a protegir la ciutadania, com el LAN antiestafes telefòniques i per SMS; l'impuls de la regulació de la intel·ligència artificial (IA) o la protecció del menor en entorns digitals", ha afegit.
Consultes més freqüents
El balanç semestral de les consultes al 017 per tipus de públic indica que les consultes més freqüents, tant de la ciutadania (40 %) com de les empreses (30,6 %), es referixen a estafes en les quals un ciberdelinqüent suplanta la identitat d'una entitat legítima o una persona de confiança i tracta de robar informació a través del telèfon (vishing), SMS (smishing) o correus electrònics (phishing), mentres que els ciutadans també recorren al servici per compres fraudulentes (13 %) i suplantació d'identitat (9,5 %).
A més, les dades posen de manifest l'augment de l'interés i la preocupació per delictes d'índole econòmica, atés que en este semestre s'han registrat vora 3.000 consultes per falses inversions i criptomonedes, set vegades més que en tot 2022, i les consultes sobre fraus bancaris s'han multiplicat per quatre des de llavors. També és cridaner l'increment de les consultes per notícies falses i faules, que han augmentat un 175 % respecte a 2023, mentres que, entre les empreses, altres motius de consulta es referixen a la suplantació d'identitat (20 %), quan un ciberdelinqüent desenrotlla una web o un perfil fals en xarxes socials copiant els de la companyia, i al frau del conseller delegat (CEO) (9,8 %), en el qual l'atacant es fa passar per un alt càrrec de l'empresa.
En el cas dels menors, el major nombre de consultes es referix a privacitat i reputació en línia (17,5 %), encara que, per primera vegada des de 2022, les consultes sobre sextorsió pràcticament igualen eixa xifra (17 %), un delicte de xantatge en el qual un atacant amenaça amb publicar fotos o vídeos íntims per a exigir diners, més contingut sexual o favors. La suplantació d'identitat se situa com el tercer motiu de consulta més freqüent entre els menors (10,7 %), mentres que, en el primer semestre, el 5 % de les consultes està relacionat amb el ciberassetjament, que es posiciona com el quint motiu de consulta més comuna.
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